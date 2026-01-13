Les ministres des Affaires étrangères danois et groenlandais mercredi à la Maison blanche

Le ministre danois des Affaires étrangères confirme une rencontre mercredi à Washington, au côté de son homologue du Groenland, avec le vice-président américain J.D. Vance et le secrétaire d'Etat Marco Rubio.

Lars Lokke Rasmussen et la ministre Vivian Motzfeldt ont sollicité une entrevue face aux visées de Donald Trump sur le Groenland, un territoire autonome du Royaume du Danemark, que le président américain convoitait déjà lors de son premier mandat. Les Etats-Unis possèdent une base militaire sur cette île de 57.000 habitants, en vertu d'un accord de 1951.

"Le vice-président américain J.D. Vance veut également participer à la rencontre, il en sera l'organisateur, elle aura donc lieu à la Maison blanche", a déclaré mardi le chef de la diplomatie à des journalistes.

"Nous avons demandé cette rencontre (...) car nous voulons que cette discussion ait lieu dans une salle de réunion où nous pouvons nous regarder droit dans les yeux et aborder ces questions", a-t-il ajouté.

Les responsables de la Maison blanche ont évoqué divers plans visant à placer le Groenland sous le contrôle des États-Unis, y compris le recours potentiel à l'armée américaine et des paiements forfaitaires aux Groenlandais pour les convaincre de quitter le Danemark et de rejoindre potentiellement les États-Unis.

"Conclure un accord, c'est le plus facile, mais d'une manière ou d'une autre nous allons avoir le Groenland", a déclaré dimanche le président américain à des journalistes, à bord d'Air Force One.

(Reportage Soren Jeppesen et Stine Jacobsen, version française Sophie Louet, édité par Blandine Hénault)