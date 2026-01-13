 Aller au contenu principal
Les ministres des Affaires étrangères danois et groenlandais mercredi à la Maison blanche
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 12:13

Le ministre danois des Affaires étrangères confirme une rencontre mercredi à Washington, au côté de son homologue du Groenland, avec le vice-président américain J.D. Vance et le secrétaire d'Etat Marco Rubio.

Lars Lokke Rasmussen et la ministre Vivian Motzfeldt ont sollicité une entrevue face aux visées de Donald Trump sur le Groenland, un territoire autonome du Royaume du Danemark, que le président américain convoitait déjà lors de son premier mandat. Les Etats-Unis possèdent une base militaire sur cette île de 57.000 habitants, en vertu d'un accord de 1951.

"Le vice-président américain J.D. Vance veut également participer à la rencontre, il en sera l'organisateur, elle aura donc lieu à la Maison blanche", a déclaré mardi le chef de la diplomatie à des journalistes.

"Nous avons demandé cette rencontre (...) car nous voulons que cette discussion ait lieu dans une salle de réunion où nous pouvons nous regarder droit dans les yeux et aborder ces questions", a-t-il ajouté.

Les responsables de la Maison blanche ont évoqué divers plans visant à placer le Groenland sous le contrôle des États-Unis, y compris le recours potentiel à l'armée américaine et des paiements forfaitaires aux Groenlandais pour les convaincre de quitter le Danemark et de rejoindre potentiellement les États-Unis.

"Conclure un accord, c'est le plus facile, mais d'une manière ou d'une autre nous allons avoir le Groenland", a déclaré dimanche le président américain à des journalistes, à bord d'Air Force One.

(Reportage Soren Jeppesen et Stine Jacobsen, version française Sophie Louet, édité par Blandine Hénault)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

