Les membres dissidents de la Fed exposent les arguments en faveur d'une hausse des taux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute Barkin, de la Fed de Richmond)

* La politique monétaire actuelle ne devrait pas permettre de modérer l'inflation, selon Hammack, de la Fed de Cleveland

* Kashkari, de la Fed de Minneapolis, estime qu'une série de hausses des taux pourrait s'avérer nécessaire

* La Fed ne devrait pas compter sur des chocs pour remplir sa mission en matière d'inflation, déclare Logan, de la Fed de Dallas

* Le président de la Fed de Richmond, Barkin, estime qu'il y a des arguments en faveur d'une hausse des taux, mais aussi en faveur de l'attentisme

par Michael S. Derby et Ann Saphir

Trois responsables de la Réserve fédérale qui ont exprimé leur désaccord lors de la réunion de politique monétaire de cette semaine , en faveur d’une hausse des taux d’intérêt, ont fait part vendredi de leur inquiétude: sans une augmentation immédiate des coûts d’emprunt à court terme, l’inflation restera bloquée au-dessus de l’objectif de 2 % de la Fed, niveau qu’elle atteint depuis plus de cinq ans. Un quatrième responsable de la banque centrale américaine a déclaré qu’il voyait lui aussi de solides arguments en faveur d’un resserrement de la politique monétaire de la Fed, mais qu’au vu des chiffres d’inflation en baisse enregistrés en juin, il pourrait être judicieux d’attendre et d’évaluer la situation. Ces remarques donnent un premier aperçu de la “querelle interne” qui s’est déroulée à huis clos à Washington en début de semaine, lorsque le président Kevin Warsh a conduit le comité de fixation des taux de la Fed à prendre, par 9 voix contre 3, la décision de maintenir les coûts d’emprunt à court terme dans une fourchette comprise entre 3,50 % et 3,75 %.

Les rendements obligataires à long terme ont bondi en réaction, ce qui, selon les analystes, reflète un manque de crédibilité perçu entre les affirmations de M. Warsh selon lesquelles la Fed garantira la stabilité des prix et l’inaction de la banque centrale. D’autres responsables, notamment la gouverneure de la Fed Lisa Cook et le président de la Fed de Kansas City Jeff Schmid, doivent s’exprimer la semaine prochaine. M. Warsh s’en tenant à sa politique consistant à ne donner aucune indication sur son point de vue quant à l’orientation future des taux, les investisseurs accordent davantage d’ importance aux déclarations de ses collègues .

“L’inflation reste obstinément supérieure à 2 % depuis plus de cinq ans, et je ne suis pas convaincue qu’elle reviendra d’elle-même à notre objectif”, a déclaré Beth Hammack, présidente de la Fed de Cleveland, dans un communiqué publié par sa banque régionale.

“Une hausse du taux des fonds fédéraux contribuerait à freiner l’activité économique et à réduire les pressions inflationnistes”, a ajouté Mme Hammack, précisant que l’économie était en mesure de supporter des taux d’intérêt plus élevés compte tenu de la stabilité du marché de l’emploi. “J’aurais préféré que nous agissions lors de notre dernière réunion, car je ne considérais pas l’orientation actuelle de la politique monétaire comme suffisamment restrictive.” Dans un communiqué distinct, le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a également fait part de ses inquiétudes concernant l’inflation et a déclaré que le Comité fédéral de l’open market (FOMC), chargé de définir la politique monétaire de la banque centrale, aurait dû relever les taux mercredi, dans le cadre d’une première étape d’une série de hausses.

“Pour parer au risque que l’inflation élevée ne s’installe durablement, je préférerais resserrer la politique monétaire de manière progressive, à mesure que nous recueillons davantage de données sur l’évolution de l’inflation et de l’emploi”, a écrit M. Kashkari.

“Si l’inflation reste élevée, à mon avis, une série éventuelle de petites mesures serait préférable à l’attente, qui pourrait aboutir à la conclusion que des actions encore plus audacieuses étaient nécessaires”, a déclaré M. Kashkari.

La présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, troisième responsable à s’être prononcée cette semaine en faveur d’une hausse d’un quart de point de pourcentage du taux directeur de la banque centrale par rapport à sa fourchette actuelle de 3,50 % à 3,75 %, a également déclaré qu’elle estimait que la politique monétaire actuelle n’exerçait aucune pression à la baisse sur l’inflation.

“En l’absence de toute restriction de politique monétaire, l’inflation devrait continuer à évoluer au-dessus de l’objectif jusqu’à ce qu’un choc imprévu survienne”, a déclaré Mme Logan dans un communiqué séparé. “Le FOMC ne peut pas compter sur des chocs imprévus pour atteindre ses objectifs et peut toujours ajuster sa politique si de tels chocs se produisent.”

À l’instar de M. Kashkari, Mme Logan a estimé qu’une hausse “modeste” des taux “à court terme pourrait réduire la probabilité de devoir prendre des mesures plus radicales ultérieurement”.

Le président de la Fed de Richmond, Tom Barkin, a déclaré qu’il comprenait cet argument. “Je pense qu’il y a de solides arguments” en faveur d’un resserrement de la politique monétaire, a-t-il déclaré au Wall Street Journal.

“Je pense qu’on pourrait également faire valoir… qu’il reste du temps avant la prochaine série de réunions” pour déterminer si cela est nécessaire, a déclaré M. Barkin, qui ne dispose pas du droit de vote cette année au sein du Comité fédéral de l’open market (FOMC), mais participe aux débats réguliers de la banque centrale sur la politique monétaire. La Fed se réunira les 15 et 16 septembre prochains et délibérera à nouveau en octobre et en décembre. Les marchés financiers tablent actuellement sur une probabilité d’environ 65 % d’une hausse des taux lors de la prochaine réunion.

UNE INFLATION TENACE Le président américain Donald Trump a nommé Warsh dans l’intention expresse d’assouplir la politique monétaire, mesure que Trump juge nécessaire pour alléger le fardeau de la dette publique et relancer l’économie. Les dissidences exprimées par un quart des membres votants du FOMC montrent que Warsh se retrouve de plus en plus acculé face au dilemme suivant: continuer à résister à ceux qui prônent un resserrement de la politique monétaire ou décevoir Trump.

L'indicateur utilisé par la Fed pour mesurer les progrès vers son objectif de 2 % — l'indice des prix des dépenses de consommation personnelles — a augmenté de 3,7 % en juin par rapport à l'année précédente, ce qui représente une amélioration par rapport à la hausse de 4,1 % enregistrée en mai, mais reste soumis à une pression à la hausse persistante. La décision prise cette semaine par la Fed de maintenir ses taux inchangés, ainsi que la suggestion de M. Warsh selon laquelle la banque centrale pourrait envisager de revoir ses objectifs d’inflation, ont contribué à faire grimper les rendements des bons du Trésor à 30 ans au-dessus de 5,2 %, leur plus haut niveau depuis 19 ans. Cette hausse s’est poursuivie jeudi et vendredi, une évolution largement interprétée comme le reflet de doutes quant à la crédibilité de la Fed dans sa lutte contre l’inflation .

Les bons du Trésor à court terme et les contrats à terme sur taux d’intérêt ont également reflété une baisse de confiance quant à la possibilité même que la banque centrale relève ses taux.

Si l’inflation s’est considérablement modérée par rapport aux niveaux observés pendant la pandémie de COVID-19, elle reste obstinément supérieure à l’objectif de la Fed, en partie à cause des droits de douane imposés par Trump et de la forte hausse des prix de l’énergie résultant de la guerre au Moyen-Orient. L’inflation est également poussée à la hausse par les investissements liés au secteur de l’intelligence artificielle.

La nature généralement liée à l’offre du problème d’inflation actuel constitue un défi particulier pour la Fed, car ses décideurs politiques s’abstiendraient traditionnellement de toute intervention dans de telles situations.

M. Kashkari a déclaré qu’il partageait l’idée selon laquelle la politique monétaire est confrontée à des compromis lorsqu’elle doit faire face à des chocs d’offre. Mais il a ajouté: “Je suis de plus en plus convaincu que la politique monétaire a un rôle important à jouer pour faire face à une série de chocs d’offre successifs qui pourraient conduire à une inflation plus élevée et persistante.” S’adressant aux journalistes mercredi, M. Warsh a déclaré que les votes dissidents reflétaient en partie un débat très animé parmi les décideurs.

“J’ai demandé une bonne dispute de famille, et j’en ai eu une. C’est le but, c’est la caractéristique même du système”, a déclaré le nouveau président de la Fed. Il a toutefois ajouté qu’il y avait “un soutien à une large majorité pour la décision que nous avons prise dans cette salle”.