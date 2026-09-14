Les marchés du crédit ne reflètent que partiellement la baisse d'appétit pour l'IA, prévient la BRI

( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

Les marchés du crédit ne reflètent que partiellement les changements dans l'appétit des investisseurs pour le risque sur les valeurs liées à l'intelligence artificielle, prévient lundi la Banque des règlements internationaux (BRI) dans son rapport trimestriel.

Considérée comme la banque centrale des banques centrales, cette institution basée à Bâle, en Suisse, avait mis en garde en juin contre ce qu'elle qualifiait de "points de tensions" pour l'économie mondiale, parmi lesquels l'appétit "exubérant" des investisseurs pour l'intelligence artificielle.

Depuis, "les marchés ont connu des accès de volatilité alors que les hostilités dans le détroit d’Ormuz accentuaient l'incertitude entourant les perspectives pour l'inflation et la politique monétaire", écrit-elle dans son rapport trimestriel.

"A cela se sont ajoutées des préoccupations persistantes quant à la soutenabilité des charges budgétaires" et un "malaise des marchés concernant les valorisations et le risque de surinvestissement dans le secteur technologique", ajoute-t-elle.

"Pourtant, même si l’appétit pour le risque des investisseurs a connu des hauts et des bas, il s'est révélé globalement résilient", souligne la BRI.

Face aux secousses sur les valeurs américaines liées à l'IA, une partie des placements se sont reportés vers d'autres secteurs et pays, observe-t-elle.

Mais reste à savoir si "cette résilience pourra être maintenue, en particulier si les pressions haussières sur les rendements se poursuivent", a prévenu Frank Smets, directeur du département monétaire et économique de la BRI, lors d'une conférence de presse téléphonique en amont de la publication de ce rapport.

Il a notamment souligné que "les marchés du crédit n'ont reflété qu'en partie l'évolution du risque de la part des investisseurs".

Dans son rapport trimestriel, la BRI décèle "des signes d'affaiblissement" dans les émissions d'emprunts des segments les plus risqués, mais note que celles lancées par les plus grandes entreprises technologiques ont, elles continué de croître.

Les investisseurs "semblent devenir plus sélectifs", avec "une préférence" pour "les emprunteurs de meilleure qualité", selon ce rapport.

La BRI publie chaque trimestre une analyse des marchés boursiers et obligataires sous l'angle des perspectives pour les banques centrales.

Les décisions de taux d'intérêt directeurs de plusieurs banques centrales sont attendues cette semaine, parmi lesquelles celle de la Réserve fédérale américaine.

La semaine passée, la Banque centrale européenne a relevé ses taux d'intérêts pour la deuxième fois cette année, remontant son taux sur les dépôts d'un quart de point, à 2,5%.