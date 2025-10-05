Les LR soutiennent en majorité une participation au gouvernement-député

Le ministre français de la défense, Sébastien Lecornu, en visite en Arménie

PARIS (Reuters) -Une majorité des participants à une visioconférence des parlementaires et ministres démissionnaires LR s'est dite favorable dimanche à une participation au gouvernement de Sébastien Lecornu, a dit Ian Boucard, député Droite républicaine du Territoire de Belfort, sur BFMTV.

"Nous (...) sommes arrivés à la conclusion qu'une majorité des parlementaires et des ministres de la droite républicaine souhaitaient continuer de participer au gouvernement de Sébastien Lecornu", a-t-il dit. "Ce que nous avons acté, c'est la participation au gouvernement effectivement aujourd'hui, (...) mais cette participation, ce soutien, n'est pas inconditionnel."

Le Premier ministre, qui négocie la composition de son gouvernement près d'un mois après sa nomination, doit prononcer mardi sa déclaration de politique générale.

(Reportage Gilles Guillaume)