 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les LR soutiennent en majorité une participation au gouvernement-député
information fournie par Reuters 05/10/2025 à 17:32

Le ministre français de la défense, Sébastien Lecornu, en visite en Arménie

Le ministre français de la défense, Sébastien Lecornu, en visite en Arménie

PARIS (Reuters) -Une majorité des participants à une visioconférence des parlementaires et ministres démissionnaires LR s'est dite favorable dimanche à une participation au gouvernement de Sébastien Lecornu, a dit Ian Boucard, député Droite républicaine du Territoire de Belfort, sur BFMTV.

"Nous (...) sommes arrivés à la conclusion qu'une majorité des parlementaires et des ministres de la droite républicaine souhaitaient continuer de participer au gouvernement de Sébastien Lecornu", a-t-il dit. "Ce que nous avons acté, c'est la participation au gouvernement effectivement aujourd'hui, (...) mais cette participation, ce soutien, n'est pas inconditionnel."

Le Premier ministre, qui négocie la composition de son gouvernement près d'un mois après sa nomination, doit prononcer mardi sa déclaration de politique générale.

(Reportage Gilles Guillaume)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

3 commentaires

  • 18:52

    le lr est un courant politique de la macronie

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank