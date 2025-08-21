 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les Lopez, fils de Marseille
information fournie par So Foot 21/08/2025 à 19:23

Au moment de se déplacer au Vélodrome, ce samedi, les émotions se mêleront sans doute dans la tête d'Ilan Kebbal, de Julien et de Maxime Lopez. Si le dernier a débuté dans le monde professionnel sous les couleurs de l’OM, les deux premiers n’ont jamais réussi à ouvrir les portes du centre de formation. Les trois talents du Burel jouent désormais au Paris FC, une « trahison » qui devrait faire réfléchir le club olympien.

Ce n’est pas tomber dans le cliché de dire que la faconde de Serge Obré rappelle tout de suite les cigales, les personnages de Marcel Pagnol et le soleil. Ses formules ont dû faire rire bon nombre d’enfants passés par l’école de foot du Burel FC. Directeur sportif et responsable des débutants de ce club historique de Marseille, fondé par des locaux de la Belle de Mai avant de déménager dans le 13 e arrondissement, il en a vu passer des tonnes, des grands, des petits, des cracks, des moins doués, des blagueurs, des timides, et d’autres que l’on n’oublie jamais, à l’image de Julien et Maxime Lopez, les frères prodiges du coin. « C’est particulier pour moi d’en parler, je les ai vus naître. Je suis ami avec leur père, Jean-Yves, depuis plus de 45 ans, c’est la famille » , embraye-t-il d’entrée, au moment d’évoquer ceux qu’il appelle « les petits » avec des étoiles dans les yeux.

Même en ayant cinq ans de différence, les deux gamins ont toujours été complices. Au cœur d’une famille très soudée, ils grandissent aux Pennes-Mirabeau, petite ville calme à la sortie de Marseille et passent le plus clair de leur temps sur ou à côté des terrains d’entraînement du Burel, où joue, puis entraîne le papa. Chargé de l’école de foot, il les observe attentivement, mais se garde bien d’imposer ses choix aux éducateurs en charge. « Jean-Yves n’était pas du tout interventionniste, il les laissait tranquille. Il était surtout vigilant au comportement. Surtout que Maxime a son petit caractère » , se souvient Michel Papaconstantino, qui a entraîné le plus jeune lors de ses débuts.…

Tous propos recueillis par EL, sauf mentions.

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com

