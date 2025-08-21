 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les joueuses du Nigeria attendent toujours les 100 000 dollars promis par le président nigérian
information fournie par So Foot 21/08/2025 à 15:22

Les joueuses du Nigeria attendent toujours les 100 000 dollars promis par le président nigérian

Les joueuses du Nigeria attendent toujours les 100 000 dollars promis par le président nigérian

Le 26 juillet dernier, l’équipe féminine du Nigeria remportait la CAN face au Maroc (2-3) pour la 10 e fois de son histoire. Au-delà de leur réussite sportive, les Super Falcons avaient de quoi se réjouir : le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a promis 100 000 dollars et une maison de trois chambres à chaque joueuse en guise de récompense, explique TV5 Monde. Près d’un mois après leur victoire, aucune des joueuses n’a reçu ladite somme, a fait savoir la capitaine Rasheedat Ajibade au micro du podcast WithChude .

ARM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank