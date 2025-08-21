Les joueuses du Nigeria attendent toujours les 100 000 dollars promis par le président nigérian
Le 26 juillet dernier, l’équipe féminine du Nigeria remportait la CAN face au Maroc (2-3) pour la 10 e fois de son histoire. Au-delà de leur réussite sportive, les Super Falcons avaient de quoi se réjouir : le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a promis 100 000 dollars et une maison de trois chambres à chaque joueuse en guise de récompense, explique TV5 Monde. Près d’un mois après leur victoire, aucune des joueuses n’a reçu ladite somme, a fait savoir la capitaine Rasheedat Ajibade au micro du podcast WithChude .
