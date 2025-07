Les joueurs doivent jouer au foot et se taire, vraiment ?

En critiquant ouvertement la Coupe du monde des clubs et le calendrier surchargé, Jules Koundé s’est attiré les foudres de nombreux suiveurs de foot, pour lesquels un footballeur professionnel n’aurait pas le droit de se plaindre. Mais alors, les joueurs sont-ils condamnés à uniquement taper dans la balle et à la fermer ?

Vendredi dernier, alors qu’il profitait des derniers moments de ses vacances passées en Jamaïque, Jules Koundé a décidé de lâcher deux tweets, qui ont fait l’effet d’une bombe. « C’est tellement bien d’être en vacances » , suivi quelques minutes plus tard d’une publication claire : « Il y a des équipes leur saison elle a commencé mi-juillet 2024… On est le 4 juillet 2025 et ils jouent encore… » Deux messages qui ont suscité de nombreuses réactions et parmi elles, cette idée qu’il serait indécent de se plaindre quand on est un footballeur professionnel, que l’on vit de sa passion et que l’on gagne des millions d’euros pour taper dans un ballon.

