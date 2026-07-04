Les Iraniens se pressent aux funérailles de Khamenei

par Parisa Hafezi, Ahmed Elimam et Eman Abouhassira

Une foule d'Iraniens en deuil s'est rassemblée dans un vaste complexe de prière à Téhéran samedi, au seuil d'une semaine de cérémonies funéraires pour l'ayatollah Ali Khamenei qui a débuté par l'hymne national, des éloges funèbres et des lectures du Coran.

Le pouvoir iranien va organiser pendant une semaine de grands cortèges funéraires en mémoire de celui qui fut leur guide suprême pendant 37 ans et qui a été tué au premier jour de l'offensive américano-israélienne en février.

L'objectif du pouvoir est de démontrer l'attachement de la population à la République islamique et à la flamme révolutionnaire.

La télévision a montré le cercueil d'Ali Khamenei recouvert du drapeau national sur lequel son turban noir a été déposé, aux côtés de quatre autres cercueils de membres de la famille du guide suprême qui ont également trouvé la mort. Ils sont exposés sur une grande plateforme noire ressemblant à la Kaaba de la Mecque.

La chaîne d'Etat Seda va Sima a rapporté que "les slogans 'Mort à l'Amérique' ont résonné dans le mausolée le jour de l'adieu à 'Monsieur le Martyr'".

Dans une vidéo postée sur les sites internet d'autres médias d'Etat, on entend également les slogans "vengeance", et "nous tuerons quiconque a tué notre Imam."

Les autorités comptent mobiliser des millions de personnes pour d'importantes processions dans les jours à venir, offrant le transport, le repas et le logement pour faciliter la participation du plus grand nombre.

(Parisa Hafezi, Ahmed Elimam et Eman Abouhassira, version française Gilles Guillaume)