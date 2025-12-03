 Aller au contenu principal
Les investisseurs obligataires se méfient de Hassett en tant que président potentiel de la Fed en raison des craintes de baisse des taux, selon le FT
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 19:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les investisseurs obligataires ont fait part au Trésor américain de leurs inquiétudes quant au fait que Kevin Hassett pourrait réduire agressivement les taux d'intérêt pour s'aligner sur les préférences du président Donald Trump, a rapporté mercredi le Financial Times.

Le Trésor a demandé des commentaires sur M. Hassett et d'autres candidats lors de discussions privées avec les principales sociétés de Wall Street le mois dernier, selon le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.

