Les investisseurs obligataires se méfient de Hassett en tant que président potentiel de la Fed en raison des craintes de baisse des taux d'intérêt, selon le FT

Les investisseurs obligataires ont fait part au Trésor américain de leurs inquiétudes quant au fait que Kevin Hassett pourrait réduire agressivement les taux d'intérêt pour s'aligner sur les préférences du président Donald Trump, a rapporté mercredi le Financial Times, citant plusieurs personnes familières avec les conversations.

Les discussions avec des dirigeants de grandes banques de Wall Street, des géants de la gestion d'actifs et d'autres grands acteurs du marché de la dette américaine ont eu lieu en novembre, avant que le secrétaire au Trésor Scott Bessent ne tienne sa deuxième série d'entretiens avec les candidats au remplacement de Jerome Powell, selon le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.

Les banquiers et les investisseurs craignaient que M. Hassett ne s'agite en faveur de baisses de taux indiscriminées, même si l'inflation continue de dépasser l'objectif de 2 % de la Fed, ajoute le rapport.

Les membres du Treasury Borrowing Advisory Committee (comité consultatif sur les emprunts du Trésor) ont été consultés, selon le FT, qui ajoute que lorsque M. Hassett a rencontré le groupe au début de l'année, il s'est concentré sur les priorités de la Maison Blanche, notamment les cartels mexicains de la drogue, plutôt que sur le marché.

Un porte-parole du Trésor a déclaré qu'il "s'engageait régulièrement avec une variété d'acteurs du marché et d'investisseurs sur les développements importants et la dynamique du marché du Trésor et des marchés financiers plus larges".

"Au cours des discussions avec les principales parties prenantes, la distribution attendue des résultats du marché dans plusieurs catégories d'actifs pour les cinq présidents potentiels de la Réserve fédérale était extrêmement étroite", a déclaré le porte-parole.

M. Hassett, 63 ans, a présidé le Conseil des conseillers économiques de la Maison-Blanche pendant le premier mandat de M. Trump et a été un fervent partisan du programme économique du président, notamment en ce qui concerne les droits de douane sur les importations et les appels à la baisse des taux d'intérêt.

M. Hassett, dont le bureau se trouve dans l'aile ouest de la Maison-Blanche, a un accès direct au président et a contribué à façonner son point de vue sur les questions commerciales et économiques, ainsi que sur la politique monétaire.

Le Trésor a ajouté qu'il était "persuadé que le choix de (Trump) servira bien le peuple américain".

"Le président continuera à nommer les personnes les plus qualifiées au sein du gouvernement fédéral et, tant qu'il n'aura pas fait d'annonce, toute discussion sur des nominations potentielles relève de la spéculation inutile", a déclaré Kush Desai, porte-parole de la Maison-Blanche.

Mardi, M. Trump a déclaré qu'il annoncerait son choix pour succéder à M. Powell en tant que président de la Fed au début de l'année prochaine, prolongeant ainsi un processus de sélection qui a duré des mois, alors qu'il avait précédemment affirmé qu'il avait déjà choisi le candidat.