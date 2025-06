Les investissements étrangers au plus bas depuis 2005 dans les pays en développement (Banque mondiale)

Les investissements directs étrangers (IDE) dans les pays en développement ont atteint en 2023, dernière année dont les données sont disponibles, leur niveau le plus faible depuis 2005, a annoncé lundi dans un rapport la Banque mondiale (BM).

( AFP / ERIC BARADAT )

En cause, la hausse des obstacles au commerce et à l'investissement, qui se sont développés un peu partout dans le monde, y compris dans les économies émergentes et en développement, a regretté l'institution basée à Washington.

"L'investissement privé vient renforcer la croissance et les IDE sont généralement la forme la plus productive des investissements privés", a assuré le chef économiste de la BM, Indermit Gill, cité dans un communiqué.

"Mais ces dernières années les gouvernements ont cherché à mettre en place des barrières à l'investissement et au commerce alors qu'ils devraient faire le contraire", a-t-il regretté.

Dans le détail, les pays en développement ont vu affluer 435 milliards de dollars d'IDE en 2023, ce qui représente environ 2,3% de leur PIB en moyenne, soit tout juste la moitié du pic observé en 2008.

Pire, les Etats ont signé de moins en moins de traités visant à accélérer les IDE: entre 2010 et 2024, 380 traités d'investissements sont ainsi entrés en vigueur, ce qui représente moins de la moitié du nombre observé entre 2000 et 2009, selon le rapport.

Et ces IDE se concentrent aux deux tiers dans les plus grosses économies émergentes, avec la Chine, l'Inde et le Brésil qui ont concentré à eux trois la moitié des investissements étrangers réalisés dans des pays émergents ou en développement entre 2010 et 2023.

A l'inverse, les 26 pays les plus pauvres représentent moins de 2% des IDE réalisés durant cette période.

Ces investissements s'avèrent pourtant essentiels a assuré la Banque, puisqu'une augmentation de 10% a entraîné en moyenne une hausse de 0,3 point de pourcentage (pp) du PIB, selon les données observées entre 1995 et 2019 dans plus de 70 pays.

En cas d'institutions politiques et financières solides, d'un bon niveau de formation de la force de travail et d'une plus grande ouverture au commerce mondiale, cette augmentation atteint 0,8pp, a souligné la BM.

Afin de relancer un cycle vertueux en la matière, la Banque mondiale appelle ses membres à réduire les restrictions aux IDE existantes, travailler à l'amélioration de la productivité du facteur travail mais aussi renforcer l'intégration commerciale, pour augmenter les effets positifs des IDE, et améliorer les institutions ainsi que la formation.

Mais plus encore, la BM souhaite voir une amélioration de la coopération internationale afin de permettre une meilleure circulation des IDE vers les pays en développement.