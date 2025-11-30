Les inondations en Asie du Sud-Est font plus de 600 morts, plus de 4 millions de personnes impactées

*

Le bilan s'alourdit à 435 morts en Indonésie

*

170 décès en Thaïlande

*

En Indonésie, des hélicoptères acheminent l'aide là où les routes sont bloquées

*

La Malaisie lève les avis de tempête

(Actualisé avec bilan alourdi en Indonésie)

Le bilan des inondations et des glissements de terrain provoqués par des pluies torrentielles dans trois pays d'Asie du Sud-Est s'est alourdi à plus de 600 morts, ont annoncé dimanche les autorités, alors que les opérations de secours se poursuivaient durant le week-end.

L'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande ont dû faire face à une dévastation de grande ampleur après la formation d'une tempête tropicale rare dans le détroit de Malacca, qui a provoqué des pluies torrentielles et des rafales de vent pendant une semaine. On dénombre 435 morts en Indonésie, 170 en Thaïlande et deux en Malaisie.

Les responsables des secours et de l'aide humanitaire tentaient toujours d'accéder à de nombreuses zones touchées par les inondations dimanche, alors même que les eaux se retiraient et que des dizaines de milliers de personnes ont été évacuées.

En Indonésie, où 406 personnes sont toujours portées disparues et 213.000 ont été déplacées, les équipes de secours utilisaient des hélicoptères pour acheminer de l'aide aux populations qu'elles ne pouvaient atteindre sur l'île occidentale de Sumatra.

"L'eau est montée jusque dans la maison et nous avons eu peur, alors nous avons fui. Puis nous sommes revenus vendredi, et la maison avait disparu, détruite", a déclaré à Reuters Afrianti, 41 ans, dans la ville de Padang, dans l'ouest de Sumatra.

Elle et sa famille de neuf personnes ont construit leur propre abri sous une tente, à côté du seul mur qui reste de leur maison.

"Ma maison et mon commerce ont disparu, le magasin a disparu. Il ne reste plus rien. Je ne peux vivre que près de ce mur qui subsiste", a-t-elle déclaré.

Le ministère thaïlandais de la Santé publique a annoncé un bilan de 170 morts et 102 blessés à la suite des inondations dans le sud du pays, soit huit de plus que samedi. La province de Songkhla déplore le plus grand nombre de décès, avec 131 victimes.

En Malaisie voisine, environ 18.700 personnes se trouvent toujours dans des centres d'évacuation, selon l'agence nationale de gestion des catastrophes. Les autorités météorologiques ont levé samedi les alertes aux tempêtes tropicales et aux pluies continues, prévoyant un ciel dégagé sur la majeure partie du pays.

Selon les données officielles, plus de 4 millions de personnes ont été touchées, dont près de 3 millions dans le sud de la Thaïlande et 1,1 million dans l'ouest de l'Indonésie.

La semaine dernière, certaines régions du pays ont été balayées par de fortes pluies et des vents violents. Le ministère malaisien des Affaires étrangères a annoncé avoir rapatrié plus de 6.200 ressortissants malaisiens bloqués en Thaïlande.

Dimanche, le ministère a publié un avis à l'intention de ses ressortissants résidant à Sumatra occidental, en Indonésie, les invitant à s'inscrire auprès du consulat local pour obtenir de l'aide. Il a précisé qu'un Malaisien de 30 ans était porté disparu après un glissement de terrain dans la région.

De l'autre côté du golfe du Bengale, 153 personnes sont mortes après le passage d'un cyclone au Sri Lanka, selon les autorités, 191 autres sont portées disparues et plus d'un demi-million de personnes ont été touchées dans tout le pays.

(Reportage Dewi Kurniawati à Jakarta, Willy Kurniawan à Palembayan, Indonésie, Aidil Ichlas à Padang, Indonésie, Panarat Thepgumpanat à Bangkok, et Danial Azhar à Kuala Lumpur, rédigé par Gibran Peshimam ; version française Kate Entringer)