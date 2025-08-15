Les Îles Marshall à la fête malgré une lourde défaite pour leur grande première

Une défaite mais la fête quand même.

C’était une rencontre historique. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les Îles Marshall disputaient le premier match de leur histoire face aux Îles Vierges , à Springdale, dans l’Arkansas. Une grande première achevée par une lourde défaite (0-4) qui n’a pas gâché les fierté des Marshallais, aussi bien sur le terrain qu’en tribunes. Le sélectionneur Lloyd Owers et ses joueurs resteront en effet dans les livres d’histoire comme les premiers à avoir donné vie à leur sélection.…

TB pour SOFOOT.com