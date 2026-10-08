Les Houthis disent avoir lancé un missile balistique contre un aéroport de Ryad

Les rebelles houthis du Yémen ont déclaré jeudi avoir lancé un missile balistique contre l'aéroport King Khalid de Ryad, en Arabie saoudite.

Cette annonce intervient quelques heures après que le royaume a déclaré qu'une attaque plus tôt dans la semaine a fait un mort dans ce même aéroport.

L'Arabie saoudite n'a pas confirmé dans l'immédiat l'annonce faite jeudi par les Houthis.

(Hatem Maher; version française Camille Raynaud)