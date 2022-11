Les grands projets du Futuroscope pour devenir incontournable

C'est le prix le plus prestigieux pour les parcs à thème. Un Thea Award pour « réalisation remarquable » a été décerné au Futuroscope pour sa nouveauté 2022, Chasseurs de tornades. Une récompense de meilleure attraction du monde décernée le 15 novembre par les représentants de la profession lors du salon de l'IAAPA (l'association internationale des parcs de loisirs), à Orlando en Floride. Rodolphe Bouin, le président du directoire du parc de Poitiers, en a encore le sourire jusqu'aux oreilles : « Il y avait 300 candidats en face de nous, dont des mastodontes aux gros budgets comme Universal ou Disney ! » Le prix revêt aussi « une symbolique particulière, car l'attraction a été imaginée et créée de toutes pièces par nos équipes ».

Une excellente nouvelle pour le parc d'attractions axé sur les nouvelles technologies, alors qu'il vient de lancer un ambitieux plan de développement sur dix ans. Un investissement de 300 millions d'euros acté en 2020, malgré la pandémie, entre la Compagnie des Alpes, actionnaire majoritaire, et le département de la Vienne, propriétaire et initiateur du parc ouvert en 1987. Objectif : doper la fréquentation et faire du site une destination de séjour à part entière.

2022, été record pour les parcs d'attractions

Prendre des risques

Pour accueillir plus de visiteurs, il faut d'abord plus d'attractions. En 2020, le Futuroscope a inauguré sa première montagne russe, Objectif

