Les grandes banques centrales affichent leur soutien à Powell (Fed)

Les responsables des principales banques centrales mondiales expriment dans un communiqué publié mardi leur pleine solidarité avec le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, menacé par l'administration Trump d'une poursuite au pénal.

"Nous sommes pleinement solidaires de la Réserve fédérale et de son président Jerome H. Powell", disent les dirigeants de la Banque centrale européenne (BCE), de la Banque d'Angleterre (BoE) et de neuf autres institutions.

"L'indépendance des banques centrales est un pilier de la stabilité des prix, financière et économique dans l'intérêt des citoyens que nous servons", ajoutent-ils.

(Rédigé par Francesco Canepa, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)