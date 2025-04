information fournie par So Foot • 22/04/2025 à 15:57

Les Go Ahead Eagles ont remporté leur premier titre depuis plus de 90 ans

Les Go Ahead Eagles ont remporté leur premier titre depuis plus de 90 ans

L’aigle a pris son envol.

Le Feyenoord Stadion était au bord de l’implosion ce lundi soir, après que Julius Dirksen a transformé son tir au but. Au terme de presque trois heures de suspense haletant, les Go Ahead Eagles ont remporté la première Coupe des Pays-Bas de leur histoire , en terrassant l’AZ Alkmaar. C’est la fin d’une disette de 82 ans pour le club de Deventer, puisque leur dernier trophée remonte à 1933, et un quatrième titre de champion entre-deux-guerres.…

MP pour SOFOOT.com