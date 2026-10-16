Les gisements français de coquilles Saint-Jacques se portent "globalement bien", selon l'Ifremer

Les deux principaux gisements français de coquilles Saint-Jacques se portent "globalement bien", malgré un recul de 30% de la biomasse exploitable en baie de Seine ( AFP / Lou BENOIST )

Les deux principaux gisements français de coquilles Saint-Jacques se portent "globalement bien", malgré un recul de 30% de la biomasse exploitable en baie de Seine, le plus important des deux, a annoncé vendredi l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (Ifremer) dans un communiqué.

La biomasse totale exploitable, c’est-à-dire la quantité de coquilles Saint-Jacques de 11 cm ou plus, y est estimée à 84.189 tonnes, contre près de 120.000 tonnes l'an dernier.

Cette baisse de biomasse "est une fluctuation interannuelle normale pour une population naturelle", a expliqué à l'AFP Eric Foucher, chercheur en biologie halieutique à l'Ifremer.

Lors de la reproduction, il "suffit d'une semaine de temps froid ou de mer très agitée pour provoquer une mortalité supplémentaire", a-t-il ajouté.

La nouvelle cohorte de juvéniles (coquilles de 1 an), présents en grande quantité, laisse cependant entrevoir une biomasse "exceptionnelle" l'an prochain.

"Tout va bien pour la coquille, mais il faut rester vigilant et ne pas augmenter les prélèvements", a ajouté M. Foucher.

En baie de Saint-Brieuc, la biomasse de coquilles qui atteindront la taille réglementaire (10,5 cm) pendant la période de pêche devrait s'élever à environ 74.700 tonnes durant la saison à venir.

"Si cette projection se confirme, la biomasse disponible sera supérieure de 5% à celle de 2025 et atteindra un niveau record", pointe l'Ifremer.

Les populations de coquilles Saint-Jacques dans ces deux baies se sont nettement améliorées depuis 20 ans grâce aux efforts de gestion, avec l’amélioration de la sélectivité des engins de pêche et la limitation de l'effort de pêche.

La biomasse de coquilles en baie de Seine est ainsi presque 7 fois supérieure à ce qu'elle était en 2000, selon M. Foucher.

Première pêcherie française, la pêche à la coquille Saint-Jacques compte 800 navires et près de 3.000 pêcheurs. Lors de la saison 2025-2026, la pêche de ce mollusque a atteint un sommet historique avec plus de 50.000 tonnes de coquilles débarquées en France métropolitaine.