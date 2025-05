information fournie par So Foot • 08/05/2025 à 11:21

Les Girondins de Bordeaux ont 94 millions d'euros de dettes

Touche le fond, et creuse encore.

Les dettes des Girondins avoisinent les 94 millions d’euros. L’Équipe annonce que le club bordelais a un énorme passif. Le pensionnaire de National 2 doit de l’argent à à peu près tout le monde, même à la boulangerie du bout de la rue : à l’État, aux collectivités locales, à des clubs professionnels, mais aussi à des vignerons et à des entreprises locales. La liste est longue. Elle contient notamment plus de 5 millions d’euros à rembourser auprès de la direction générale des finances publiques, 3,3 millions à l’Urssaf de l’Aquitaine, 12 millions à la métropole bordelaise. Le club doit également de l’argent aux hôtels, boulangers, avocats, vignerons, transporteurs, entreprises de datas… Mais il lui faut aussi payer les transferts d’Aliou Badji, Clément Michelin et d’autres anciennes gloires du Matmut Atlantique en 2023. Bordeaux doit encore par exemple 500 000 euros au Dinamo Batumi, ancien club de Zuriko Davitashvili.…

UL pour SOFOOT.com