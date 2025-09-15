Les Gazaouis fuient les bombardements, Rubio s'entretient avec Netanyahu

par Nidal al-Mughrabi et Simon Lewis

Israël a détruit lundi une vingtaine de bâtiments dans la ville de Gaza, tuant au moins 16 Palestiniens, selon les services de santé locaux, tandis que le secrétaire d'État américain Marco Rubio discutait de la guerre avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Jérusalem.

La visite de Marco Rubio coïncide avec la tenue d'un sommet d'urgence organisé au Qatar par les pays arabes, dont certains sont de proches alliés des États-Unis, en réponse à l'attaque menée la semaine dernière par Israël contre des dirigeants du Hamas installés à Doha.

Aucune démarche diplomatique n'a pour le moment eu d'effet sur Israël, qui continue de détruire méthodiquement les dernières zones bâties de la bande de Gaza en exigeant la capitulation du Hamas.

Une nouvelle série de frappes aériennes meurtrières a poussé lundi des milliers de personnes à fuir des campements de tentes installés dans les ruines de plusieurs quartiers, ont dit des habitants de Gaza.

Les autorités israéliennes ont ordonné aux habitants de la ville de Gaza de partir vers le sud de l'enclave palestinienne, où elles disent avoir établi une "zone humanitaire", mais les Nations unies et de nombreux pays dénoncent un déplacement de population forcé - ce qui constitue un crime de guerre - et soulignent que les conditions de vie dans la prétendue zone humanitaire sont désastreuses, avec notamment une pénurie de nourriture.

"Savez-vous ce qu'est un déplacement ? C'est extraire l'âme de votre corps, c'est l'humiliation et une autre forme de mort", a déclaré Ghada, 50 ans, une mère de cinq enfants du quartier de Sabra, dans la ville de Gaza, qui refuse de partir.

"POURQUOI PRENDRE LA PEINE DE FUIR ?"

"Ils nous disent d'aller au sud, et quand nous le ferons, il n'y a aucune garantie qu'ils ne nous bombarderont pas là-bas, alors pourquoi se donner la peine de le faire ?"

L'armée israélienne opère depuis des semaines dans au moins quatre quartiers périphériques de l'est de la ville de Gaza, dont trois ont été en grande partie rasés. Elles progressent vers le centre et semblent prêtes à se diriger vers l'ouest, où sont réfugiées la plupart des personnes déplacées.

Selon le Hamas, au moins 350.000 personnes ont dû abandonner leur logement et quelque 1.600 immeubles d'habitation et 13.000 tentes ont été détruits depuis que Benjamin Netanyahu a ordonné à son armée de prendre le contrôle de la ville de Gaza le 10 août.

Marco Rubio a dit vouloir s'entretenir avec le Premier ministre de la manière dont Israël entend terminer la guerre et obtenir la libération des derniers otages, ainsi que des conséquences de la frappe aérienne au Qatar, dont Washington a jugé qu'elle ne servait "ni les intérêts israéliens ni les intérêts américains".

Les deux dirigeants devaient faire une déclaration commune à 13h55 (10h55 GMT), à l'issue de leur entretien.

Benjamin Netanyahu s'est rendu dimanche avec Marco Rubio au Mur des lamentations, un des murs d'enceinte de l'esplanade des mosquées, visite dont le Hamas a estimé qu'elle illustrait le "parti pris" de l'administration américaine.

Un porte-parole du département d'État a présenté cette visite comme une réaffirmation de "la reconnaissance par les États-Unis de Jérusalem comme capitale éternelle d'Israël".

(Nidal al-Mughrabi au Caire et Simon Lewis à Jérusalem, rédigé par Estelle Shirbon; version française Tangi Salaün; édité par Augustin Turpin)