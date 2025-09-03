Les garanties de sécurité pour l'Ukraine sont prêtes, dit Macron

(Actualisé avec détails, contexte)

Les garanties de sécurité pour l'Ukraine promises en cas d'accord de paix avec la Russie sont prêtes et seront avalisées jeudi par la "coalition des volontaires", a déclaré mercredi le président français Emmanuel Macron aux côtés de son homologue ukrainien Volodimir Zelensky, reçu à Paris.

"Nous sommes prêts (...) à apporter les garanties de sécurité à l'Ukraine et aux Ukrainiens le jour où une paix est signée", a dit le président français.

"Les contributions qui ont été préparées, documentées, confirmées cet après-midi au niveau des ministres de Affaires étrangères (...) me permettent de dire : ce travail de préparation est achevé, il sera maintenant endossé politiquement et il nous permet, de manière solide, (...) de dire que nous somme prêts à une paix robuste", a ajouté Emmanuel Macron sans donner de détails sur ces garanties.

Emmanuel Macron reçoit mercredi soir Volodimir Zelensky à l'Elysée, à la veille d'une réunion de la "coalition des volontaires" qu'il coprésidera avec le Premier ministre britannique Keir Starmer.

Cette réunion rassemblera les dirigeants d'une trentaine de pays essentiellement européens, soutiens de l'Ukraine face à la Russie, en grande partie par visioconférence.

Après cette réunion, Emmanuel Macron, Volodimir Zelensky et d'autres dirigeants s'entretiendront avec Donald Trump à 14h00 (12h00 GMT), a fait savoir l'Elysée.

Le président américain, frustré par son incapacité à mettre un terme à la guerre comme il l'avait promis, a déclaré mercredi aux journalistes à Washington qu'il prévoyait des discussions sur l'Ukraine dans les jours à venir.

"(Le président russe Vladimir Poutine) connaît ma position et il prendra une décision dans un sens ou dans l'autre. Quelle que soit sa décision, nous en serons soit satisfaits, soit mécontents, et si nous ne le sommes pas, vous verrez des choses se produire", a menacé Donald Trump sans donner de détails.

De son côté, le président russe, qui s'exprimait en Chine, a affirmé être prêt à rencontrer Volodimir Zelensky à Moscou "si le bon sens prévaut" ou à mettre fin au conflit "par la force" si cela était nécessaire.

Le gouvernement ukrainien juge les propositions de Vladimir Poutine inacceptables alors qu'au moins sept Etats, dont l'Autriche, le Vatican, la Suisse et trois pays du Golfe, sont prêts à accueillir une rencontre, a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha.

