Les galères du train Intercités Paris-Toulouse, le quotidien de la France enclavée

En 1967, dans la France de l'avant-TGV, le Capitole était un symbole de modernité. Ce train reliait Paris à Limoges en 2 h 50. Aujourd'hui, cette ligne ferroviaire, qui va jusqu'à Toulouse, existe toujours et fait circuler les vieilles rames Corail. Mais il faut aujourd'hui 3 h 25 pour effectuer le même trajet. En plus d'être devenu plus lent d'une demi-heure, le Paris-Orléans-Limoges-Toulouse (Polt) connaît de fréquents retards. Certains horaires sont parfois même supprimés. Et le nombre quotidien de dessertes est, pour beaucoup d'usagers, insuffisant.

Sur les dix trains Intercités de cette ligne qui partent de Paris chaque jour, seulement cinq passent à Cahors, et seulement trois s'arrêtent à Toulouse. Pour aller à Cahors, vous pouvez aussi prendre le TGV jusqu'à Montauban puis un TER. Cette alternative est un peu moins longue (5 h 29 au lieu de 5 h 49), mais le prix est bien plus élevé. De même, pour rallier Toulouse, il est possible de prendre un TGV direct. Vous mettrez alors 4 h 36 au lieu de 7 h 04, mais vous devrez là aussi débourser bien plus. Reste l'avion pour rejoindre la ville rose, mais là, c'est votre bilan carbone qui explosera.

En plus de compter une clientèle qui n'a pas les moyens de s'offrir le TGV, le Polt rassemble aussi une clientèle d'affaires. Pour celle-ci, les retards fréquents et le manque de fiabilité sont