Les forces syriennes se préparent à attaquer des villes contrôlées par les Kurdes
information fournie par Reuters 17/01/2026 à 00:21

par Suleiman Al-Khalidi, Mahmoud Hasano, Jonathan Spicer et Timour Azhari

Les forces syriennes se préparent à lancer des attaques contre des villes contrôlées par des combattants kurdes dans le nord et l'est de la Syrie, ont déclaré des sources au fait de la question.

Les menaces d'une nouvelle opération militaire soulignent l'une des principales lignes de fracture en Syrie, où la promesse du président intérimaire Ahmed al Charaa de réunifier le pays après 14 ans de guerre civile se heurte aux réticences des Kurdes à se placer sous l'autorité d'un gouvernement dirigé par des islamistes.

Le commandant des Forces démocratiques syriennes (FDS), le général Mazloum Abdi, a déclaré vendredi sur le réseau social X que le groupe retirerait ses forces des lignes de contact actuelles à l'est d'Alep à 07h00 heure locale (04h00 GMT) samedi.

Les combattants seront redéployés dans des zones situées sur la rive orientale de l'Euphrate, a-t-il indiqué, citant des appels effectués par des pays amis et des médiateurs.

Le ministère syrien de la Défense a salué la décision des FDS, ajoutant qu'il surveillerait étroitement la mise en oeuvre totale du retrait, avant de déployer l'armée dans les zones évacuées par le groupe pour assurer la souveraineté de l'Etat.

(avec Khalil Ashawi à Damas, Tuvan Gumrukcu à Ankara et Maya Gebeily à Beyrouth; version française Camille Raynaud)

