Les forces israéliennes tuent un bébé palestinien en Cisjordanie-Ministère

Les forces israéliennes ont tué un bébé palestinien de sept mois et blessé ses parents vendredi soir dans la région de Tel Rumeida, au sud de la ville d'Hébron en Cisjordanie, a annoncé le ministère palestinien de la Santé. Selon le récit de la grand-mère du bébé, la famille circulait en voiture près du point de contrôle 17 lorsqu'elle a vu des véhicules militaires israéliens et des soldats au loin, et s'est arrêtée. Des coups de feu ont ensuite été tirés dans leur direction, qu'ils ont d'abord pris pour des tirs de sommation, a-t-elle ajouté.

"Une balle a touché mon petit-fils, lui a traversé le visage et la tête, avant de se loger dans la joue de sa mère", a-t-elle déclaré, ajoutant que la balle avait également effleuré le doigt du père.

L'armée israélienne a déclaré que lors d'une opération menée vendredi dans la région d'Hébron, des soldats ont vu un véhicule fonçant sur eux et un soldat a tiré des coups de feu en direction du véhicule. Trois Palestiniens ont été blessés et évacués pour recevoir des soins médicaux.

Une première enquête militaire a conclu que les personnes blessées étaient des "civils non impliqués", a déclaré l'armée, ajoutant que l'incident faisait l'objet d'un rapport et que les conclusions seraient soumises aux autorités compétentes.

Tel Rumeida, un quartier d'Hébron où des colons israéliens vivent sous forte protection militaire parmi les résidents palestiniens, est depuis longtemps le théâtre de violences en Cisjordanie occupée par Israël.

Selon un rapport de l'Union européenne publié en 2024, plus de 700.000 colons vivent à Jérusalem-Est et en Cisjordanie parmi plus de trois millions de Palestiniens.

(Reportage Ali Sawafta, avec Enas Alashray ; version française Elizabeth Pineau)