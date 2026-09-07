Les feux de forêt et les vagues de chaleur menacent la qualité de l'air - OMM

par Olivia Le Poidevin

La pollution causée par des feux de forêt ainsi que des vagues de chaleur de plus en plus intenses pourraient compromettre les efforts mondiaux visant à améliorer la qualité de l'air, a déclaré lundi l'agence météorologique des Nations unies.

Dans son rapport annuel sur la qualité de l'air et le climat, l'Organisation météorologique mondiale (OMM) note que le changement climatique rend plus difficile la réalisation des objectifs internationaux en matière de qualité de l'air.

Elle ajoute que la pollution atmosphérique et le changement climatique sont étroitement liés et doivent être combattus par des politiques coordonnées et non de manière isolée.

L'OMM note qu'il va s'avérer de plus en plus difficile de respecter ses directives en matière de qualité de l'air avec la multiplication anticipée de feux de forêt extrêmes.

Ces derniers constituent une source croissante de pollution atmosphérique à un moment où les réglementations ont permis de réduire les émissions nocives de l'industrie et des transports dans de nombreux pays développés, ajouté l'OMM dans son rapport.

"Peu importe à quel point votre ville ou votre région est propre (...) si vous subissez une forte pollution due aux feux de forêt, cela peut également avoir un impact négatif sur la qualité de l'air dans ces régions", a dit à Reuters Lorenzo Labrador, responsable scientifique à l'OMM.

Le rapport met en évidence l'impact croissant des particules fines - appelées PM2,5 - et de l'ozone troposphérique, des polluants liés aux maladies respiratoires et cardiovasculaires.

Il appelle également à une meilleure surveillance des polluants et des aérosols, tels que le carbone noir et les microplastiques, qui, selon lui, restent mal suivis malgré leur présence généralisée dans l'atmosphère.

Cette année a été marquée par une chaleur extrême et des feux de forêt dévastateurs dans certaines régions d'Europe, notamment en Espagne, en France et en Grèce.

Une étude citée dans le rapport de l'OMM montre que les épisodes extrêmes de fumée d'incendie ont triplé à l'échelle mondiale depuis les années 1990 et pourraient avoir contribué à près de 100.000 décès supplémentaires par an entre 2010 et 2018.

Les particules issues des feux de forêt sont particulièrement nocives car elles contiennent une multitude de substances chimiques toxiques, a déclaré Lorenzo Labrador, ajoutant que leur inhalation provoque une inflammation généralisée pouvant entraîner des maladies pulmonaires.

(Olivia Le Poidevin, Version française Benoit Van Overstraeten)