Les femmes représentent 42% des chefs d'entreprises de proximité, selon une étude

Ce chiffre est issu des résultats d'une étude menée par l'Union des entreprises de proximité (U2P).

Les femmes représentaient 42% des chefs d'entreprises artisanales, commerciales ou libérales en 2022, contre 38% cinq ans plus tôt, selon une enquête publiée mercredi 6 mars par l'Union des entreprises de proximité (U2P).

Certaines activités sont majoritairement dirigées par des femmes, comme les professions libérales de santé (65% des chefs d'entreprises contre 61% en 2017) ou les professions libérales du droit (56% contre 53%).

Leurs motivations pour entreprendre sont similaires à celles des hommes, avec des nuances. S'ils sont dans les deux cas 71% à évoquer "le désir d'être indépendant et plus libre", les femmes mettent à 43% en avant la passion pour le métier (37% pour les hommes) et à 31% le besoin d'accomplissement (26%).

Les hommes citent "le goût d'entreprendre" à 35% contre 27% de femmes. L'envie d'augmenter ses revenus est citée par 19% des hommes et 16% des femmes.

Question de confiance

Le principal frein à la création d’entreprise est le manque de ressources financières: 42% des hommes et 39% des femmes ont repoussé leur installation pour cette raison. La peur de l'échec a freiné 31% des femmes et 30% des hommes, la crainte de perdre l'équilibre familial 29% des femmes et 30% des hommes. Les femmes sont bien plus freinées par le manque de confiance en elles (34%) que les hommes (24%).

Au quotidien, gérer la charge de travail est le premier problème des femmes (41% le citent), devant la capacité de dégager des revenus suffisants (33%), les contraintes administratives (31%) et la gestion du stress (26%). Les hommes, eux, citent d'abord les contraintes administratives (38%) puis la gestion de la charge de travail (36%) et la difficulté de dégager des revenus suffisants (27%). Gérer le personnel semble moins compliqué pour les femmes (17%) que pour les hommes (21%).

Face à "un problème complexe", hommes (84%) et femmes (85%) se tournent en premier vers la recherche sur internet. Les hommes ont davantage recours à un organisme d'accompagnement (28%) que les femmes (22%), et les femmes se tournent davantage vers leur conjoint (63%) que les hommes (50%).

Enfin, 87% des femmes jugent leur métier valorisant et source de satisfaction personnelle.

Publiée à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars, l'enquête a été réalisée en février 2024 auprès de 2.200 entreprises de proximité.