Les femmes, premières victimes de douleurs cervicales

Autant le dire tout de suite, les kinésithérapeutes ne sont pas près d'être au chômage ! Une grande étude publiée dans la revue The Lancet Rheumatology en mars 2024 analyse la prévalence et l'impact des douleurs cervicales à l'échelle mondiale, entre 1990 et 2020, et projette l'étendue de l'épidémie à l'horizon 2050. Les cervicalgies – douleurs au cou – sont une cause majeure d'incapacité dans le monde ; elles touchent une grande proportion de la population et ont des répercussions socio-économiques importantes, notamment en raison de la perte de productivité et du recours aux traitements et aux soins.

L'étude publiée dans le Lancet recouvre 204 pays et vise à fournir une mise à jour des estimations mondiales, régionales et nationales sur la prévalence et les années vécues avec un handicap lié aux cervicalgies selon l'âge, le sexe et la zone géographique. Un chiffre parle plus que les autres : depuis 1994, les cas de cervicalgies sont en hausse de 76,2 %. Cette augmentation est liée à deux facteurs : la croissance de la population et son vieillissement. Enfin, selon les auteurs de l'étude, d'ici à 2050, le nombre total de cas de cervicalgies devrait toucher 269 millions de personnes, soit une augmentation de 32,5 % par rapport à 2020.

L'étude du Lancet nous confirme ce que nous savions déjà dans notre exercice quotidien auprès