Les exportations horlogères suisses reculent de 3,8% en novembre

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Les exportations horlogères suisses ont reculé de 3,8% sur un an en novembre à 2,4 milliards de francs suisses (2,5 milliards d'euros) sur fond de baisse généralisée sur les dix plus grands marchés, à l'exception des Etats-Unis, a annoncé jeudi la fédération horlogère.

Les exportations de montres suisses se sont de nouveau inscrites en forte baisse vers la Chine et Hong Kong, où elles ont fléchi respectivement de 27% et de 18,8% sur un an en novembre, indique la fédération de l'industrie horlogère suisse (FH) dans un communiqué.

Mais elles se sont également repliées de 2,5% vers le Japon et ont enregistré "une baisse sensible" vers le Royaume Uni, le premier marché pour les horlogers suisses en Europe, où elles ont diminué de 8,3%, détaille la fédération horlogère.

Elles ont également reculé de 11,3% vers l'Allemagne, de 2,9% vers la France et également de 2,9% vers l'Italie, ses trois autres grands débouchés en Europe.

Sur les dix plus grands marchés pour les horlogers suisses, seuls les Etats-Unis se sont inscrits en hausse, avec une progression de 4,7% sur un an.

Sur onze mois, le recul se chiffre à 2,7% par rapport à la même période en 2023, le cumul des exportations depuis janvier se montant à 23,9 milliards de francs suisses.

L'horlogerie suisse avait connu trois années de forte croissance après un trou d'air en 2020 avec le choc de la pandémie de Covid-19. En 2023, les exportations horlogères avaient atteint un sommet historique, culminant à 26,7 milliards de francs suisses.

Mais la tendance s'est retournée en 2024 en raison d'une chute des exportations vers la Chine où la consommation a été affectée par le ralentissement de l'économie, le chômage des jeunes et la crise de l'immobilier.