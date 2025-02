Les exportations de vins et spiritueux français se sont repliées en 2024

Les exportations de vins et spiritueux français se sont repliées de 4% en valeur en 2024, plombées par un fort recul des ventes vers la Chine, même si les volumes se sont au global stabilisés sur un an.

( AFP / BERTRAND GUAY )

Les ventes à l'étranger de vins, champagnes, cognacs et autres alcools hexagonaux ont totalisé l'an dernier 15,6 milliards d’euros, soit une baisse de 4% en valeur et de 0,1% en volume, a indiqué mardi la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux de France (FEVS).

"Ce chiffre marque un nouveau fléchissement par rapport à 2023 mais avec une stabilisation des volumes" - au prix d'une réduction de la valeur - "dans un contexte toujours marqué par des tensions économiques et géopolitiques", selon le bilan annuel.

"On est bien toujours le troisième excédent de la balance commerciale" de la France après l'aéronautique et les cosmétiques, "mais il s'érode", a mis en avant Gabriel Picard, président de la FEVS, lors d'un point presse au salon Wine Paris.

Dans les détails, l'an dernier les ventes à l'export d'alcools français ont progressé de 5% vers les Etats-Unis - premier marché à l'international.

Mais elles se sont effondrées de 20,2% en direction de la Chine, leur troisième marché, passant sous la barre du milliard d'euros.

La fédération évoque notamment "la crise immobilière et le chômage" en Chine, "en particulier des jeunes, qui impactent fortement la consommation intérieure et contribuent à la dégradation de la conjoncture économique".

Par catégories, du côté des vins, les exportations (en valeur) se replient de 3% "dans un environnement sous tension et face aux changements de comportement de consommation", notamment une tendance générale à la baisse des achats de vin.

La situation est cependant contrastée selon les appellations, les vins de Bordeaux accusent par exemple un repli à l'export (-8,4%) tout comme ceux de la Vallée du Rhône (-5,2%) et du Beaujolais (-3,7%), tandis qu'à l'inverse les vins de Bourgogne bondissent de 9,1% et ceux du Val de Loire progressent de 5%.

Le champagne - qui représente à lui seul 35% des exportations de vins - a particulièrement souffert et ses ventes à l'international ont plongé de 8% l'an dernier.

Pour leur part, les spiritueux ont vu leurs exportations reculer de 6,5%, subissant "le recul du marché chinois, la baisse du revenu disponible des ménages et les ajustements de stocks des importateurs".