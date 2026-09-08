Les exportations de la Chine ont accéléré en août, soutenant la croissance

Salon international chinois du commerce des services à Pékin

La croissance des exportations de la Chine ‌a accéléré en août, continuant d'être un important catalyseur pour la deuxième économie mondiale, laquelle fait face à une ​morosité prolongée de la demande intérieure et dont les perspectives sont assombries par les incertitudes liées à des éléments externes.

Des données officielles communiquées mardi montrent que les exportations chinoises ont progressé le mois dernier de 25% sur un ​an, une hausse conforme au consensus après +23,9% en juillet.

Pour leur part, les importations ont augmenté en août de 28,2% sur un an, contre un consensus ​de +30,0% après une progression de 27,5% le mois précédent, ⁠selon les douanes chinoises.

Cette accélération des exportations, portée par la demande mondiale pour les véhicules, semiconducteurs et ‌produits technologiques de pointe fabriqués en Chine, contraste avec la faiblesse de la consommation intérieure, des investissements et du marché immobilier.

La situation illustre l'importance de la demande extérieure aux yeux ​des décideurs à Pékin pour atteindre leur ‌objectif de croissance annuelle, fixé à 4,5%-5%.

Alors que la croissance économique a ralenti ⁠au deuxième trimestre, des données officielles publiées en août indiquent que la production industrielle et les ventes au détail ont progressé à des rythmes moins importants qu'attendu. Les investissements en capital fixe ont par ailleurs enregistré un net ⁠déclin au cours des ‌sept premiers mois de l'année.

Si l'engouement autour de l'intelligence artificielle (IA) a continué d'alimenter la demande ⁠pour les produits technologiques de pointe, des industries plus traditionnelles, dépendantes de la demande locale, peinent à faire ‌face à l'inflation des prix à la production et à la faiblesse de la consommation.

Le Premier ⁠ministre Li Qiang a appelé le mois dernier à des efforts pour stabiliser ⁠la demande extérieure et renforcer ‌la coopération commerciale internationale, tout en admettant que la demande nationale était insuffisante et en reconnaissant les difficultés auxquelles ​font face des industries et entreprises.

Pékin a accru ses mesures ‌de soutien à l'économie, avec notamment un mécanisme de financement de près de 800.000 milliards de yuans (près de 120 milliards de dollars) ​destiné à soutenir les investissements dans les infrastructures.

La solidité des exportations permet aux décideurs chinois de s'abstenir dans l'immédiat de mettre en oeuvre des mesures à grande échelle pour soutenir les ménages, renforcer la sécurité sur ⁠le marché du travail et relancer le secteur immobilier.

Toutefois, dépendre des livraisons vers l'étranger pour absorber les capacités industrielles locales expose la Chine aux potentielles restrictions envisagées par des partenaires commerciaux, alors que les Etats-Unis et l'Union européenne réclament de Pékin qu'il réduise son excédent commercial.

Selon les données officielles publiées mardi, l'excédent commercial de la Chine est ressorti en août à 119,09 milliards de dollars, contre 112,5 milliards de dollars le mois précédent.

(Yukun Zhang et ​Liz Lee; version française Jean Terzian)