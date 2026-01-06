Les Européens se rallient derrière le Groenland face aux visées américaines

(Actualisé avec réactions, USA)

Plusieurs dirigeants européens, dont le président français Emmanuel Macron, ont marqué mardi leur soutien au Danemark et au Groenland, soulignant qu'ils étaient seuls maîtres de leur avenir face aux visées expansionnistes des Etats-Unis.

Dans une déclaration commune, les dirigeants de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Pologne, de l'Espagne, du Royaume-Uni, mais aussi du Danemark, soulignent que le Groenland, territoire autonome danois, "appartient à son peuple".

La sécurité dans l'Arctique est "une priorité essentielle pour l'Europe et est cruciale pour la sécurité internationale et transatlantique", peut-on lire dans ce texte qui rappelle que le Danemark et par conséquent le Groenland font partie de l'Otan, et que Copenhague et Washington sont liés par un accord de défense depuis 1951.

La déclaration des dirigeants européens intervient alors que le président américain Donald Trump a réitéré dimanche son ambition d'annexer le Groenland, présentant le contrôle du territoire comme indispensable à la sécurité nationale des États-Unis.

"La sécurité dans l'Arctique doit être assurée collectivement, conjointement avec les alliés de l'Otan, y compris les États-Unis, en respectant les principes de la Charte des Nations unies, notamment la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'inviolabilité des frontières", soulignent les dirigeants européens.

"Il s'agit là de principes universels, et nous continuerons à les défendre sans relâche (...) Il appartient au Danemark et au Groenland, à eux seuls, de décider des questions concernant le Danemark et le Groenland."

Les Pays-Bas se sont joints à cette déclaration par la voie du Premier ministre Dick Schoof sur X.

LE GROENLAND VEUT "UN DIALOGUE RESPECTUEUX"

Le Premier ministre du Groenland, Jens-Frederik Nielsen, s'est félicité de la marque de soutien des Européens et a renouvelé son appel à "un dialogue respectueux" avec les Etats-Unis.

"Le dialogue doit se dérouler dans le respect car le statut du Groenland est enraciné dans le droit international et le principe de l'intégrité territoriale" a-t-il déclaré sur Facebook.

Prié de réagir à la déclaration des Européens, l'envoyé spécial de Donald Trump pour le Groenland, le gouverneur républicain de la Louisiane Jeff Landry, a réaffirmé sur CNBC que la "sécurité était une préoccupation majeure pour les Etats-Unis".

A la question de savoir si les questions de sécurité devaient être traitées en coopération avec l'Otan, l'émissaire a répondu : "Je pense que nous devons le demander aux Groenlandais".

Jeff Landry a ajouté que Donald Trump entendait offrir à un Groenland "indépendant" des opportunités économiques et qu'il pensait, à titre personnel, qu'il n'en prendrait pas le contrôle par la force. Une référence au coup de force américain au Venezuela.

Le directeur de cabinet adjoint de la Maison blanche, Stephen Miller, a dit sur CNN que le "monde, le monde réel,

était gouverné par la puissance, la force et le pouvoir", tout en balayant les inquiétudes danoises sur sa souveraineté.

Son épouse Katie avait publié samedi sur X, peu après l'opération de l'armée américaine à Caracas, une carte du Groenland aux couleurs du drapeau américain avec cette légende : "SOON" (bientôt).

(Rédigé par Jacob Gronholt-Pedersen, avec John Irish à Paris ; version française Blandine Hénault, Tangi Salaün, Sophie Louet, édité par Blandine Hénault)