Les Etats-Unis vont diffuser en direct l'exécution de l'auteur de la fusillade de Ford Hood

Les Etats-Unis vont diffuser en direct l'exécution de Nidal Hasan, qui avait tué 13 personnes sur la base militaire de Fort Hood au Texas en 2009, a déclaré un responsable du Pentagone.

Nidal Hasan, un ancien psychiatre de l'armée de terre condamné à mort en 2013 par un tribunal militaire, doit être exécuté par peloton d'exécution le 3 décembre.

L'armée américaine n'a pas eu recours au peloton d'exécution pour un condamné à mort depuis 1945, peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Le responsable du département de la Défense a indiqué que des détails supplémentaires seraient fournis plus tard.

Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, avait déclaré plus tôt qu'il envisageait de rendre l'exécution de Nidal Hasan publique, selon des vidéos publiées jeudi sur les réseaux sociaux.

"Nous ferons en sorte que les gens puissent la regarder, qu'elle soit publique, car les gens doivent comprendre que ce genre de choses a de graves conséquences", a dit Pete Hegseth.

Nidal Hasan avait ouvert le feu dans un secteur de la base de Fort Hood où des soldats passaient des tests d'évaluation avant d'être envoyés en Irak ou en Afghanistan, et a déclaré à des psychiatres après son arrestation qu'il voulait devenir un martyr.

Il a été reconnu coupable de 13 chefs de meurtre avec préméditation et de 32 autres de tentative de meurtre avec préméditation à l'issue de son procès en 2013 et condamné à mort.

La dernière exécution d'un militaire en activité par l'armée américaine remonte à 1961.

(Phil Stewart; version française Camille Raynaud)