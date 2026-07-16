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Les États-Unis veulent limiter la durée des visas des étudiants étrangers et des journalistes
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 16:28

Le département américain de la Sécurité intérieure entend limiter la durée des visas destinés aux étudiants étrangers et aux journalistes, selon une note de l'administration rendue publique jeudi.

La nouvelle réglementation fixerait une durée déterminée pour le séjour des étudiants arrivés sur le territoire américain avec un visa F. Les visas J, qui permettent à celles et ceux participant à des programmes d’échanges culturels de travailler aux États-Unis, seraient aussi concernés, ainsi que les visas I, destinés aux personnels des médias.

Cette mesure doit faire l’objet d’un examen par le Congrès avant qu’une date d’entrée en vigueur puisse être fixée, indique le département dans une publication au Journal officiel fédéral.

(Rédigé par Doina Chiacu; Version française Rihab Latrache, édité par Sophie Louet)

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