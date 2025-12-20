 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les États-Unis saisissent un navire au large des côtes vénézuéliennes
information fournie par Reuters 20/12/2025 à 17:36

par Idrees Ali et Phil Stewart

Les Etats-Unis procèdent à l'interpellation et à la saisie d'un navire au large des côtes vénézuéliennes, ont déclaré samedi à Reuters trois responsables américains, quelques jours après que le président Donald Trump a ordonné le blocus de tous les pétroliers visés par des sanctions entrant ou quittant le Venezuela.

Les responsables, s'exprimant sous anonymat, n'ont pas révélé la localisation des opérations mais ont précisé que les garde-côtes américaines étaient en charge.

Sollicités, le Pentagone et les garde-côtes américains ont renvoyé les questions à la Maison blanche qui n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

C'est la deuxième fois ces dernières semaines que les garde-côtes américaines en collaboration avec d'autres organisations saisissent un navire sanctionné.

Le président américain Donald Trump a ordonné mardi le blocus de tous les pétroliers visés par des sanctions entrant ou quittant le Venezuela, accentuant davantage la pression sur le gouvernement du président Nicolas Maduro, qui tire une grande partie de ses revenus de la rente pétrolière.

Le gouvernement vénézuélien a dénoncé les mesures annoncées par Donald Trump, qualifiées de "menace grotesque".

Un blocus de facto est déjà en place depuis plusieurs jours, des navires transportant des millions de barils de brut ayant préféré rester dans les eaux vénézuéliennes plutôt que de risquer d'être saisis sur ordre des Etats-Unis.

Cette situation a entraîné une nette diminution des exportations de brut du Venezuela.

(Version française Zhifan Liu)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank