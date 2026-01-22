Les États-Unis s'apprêtent à quitter l'OMS

par Jennifer Rigby et Emma Farge

Les États-Unis doivent officiellement quitter jeudi l'Organisation mondiale de la santé (OMS) malgré les avertissements quant aux conséquences négatives d'un tel retrait pour le pays et le reste du monde.

Donald Trump avait annoncé que les États-Unis quitteraient l'organisation dès le premier jour de sa présidence en 2025, par le biais d'un décret.

En vertu de la législation américaine, les États-Unis doivent donner un préavis d'un an et payer toutes les redevances dues avant de quitter l'organisation.

Selon l'OMS, les Etats-Unis n'ont pas encore payé les redevances dont ils devaient s'acquitter pour 2024 et 2025.

Les pays membres de l'organisation doivent discuter du retrait américain et de sa gestion lors d'une réunion du conseil d'administration en février, a fait savoir un porte-parole de l'OMS dans un courriel à Reuters.

Jeudi, un porte-parole du département d'État américain a déclaré que l'incapacité de l'OMS à contenir, gérer et partager les informations avait coûté des milliers de milliards de dollars aux États-Unis et que le président avait exercé son autorité pour suspendre à l'avenir tout transfert de fonds, de soutien ou de ressources du gouvernement américain à l'OMS.

"Le peuple américain a payé plus qu'il n'en fallait à cette organisation et ce coup dur économique est bien plus qu'un acompte sur toute obligation financière envers l'organisation", a déclaré le porte-parole par courriel.

Pour l'OMS, le départ des États-Unis a déclenché une crise budgétaire qui l'a conduit à réduire de moitié son équipe de direction et à revoir ses activités à la baisse, en réduisant les budgets de l'ensemble de l'organisation.

Washington était traditionnellement de loin le principal bailleur de fonds de l'agence, contribuant à hauteur d'environ 18% à son financement global. L'OMS se séparera également d'environ un quart de son personnel d'ici le milieu de l'année.

"J'espère que les États-Unis reviendront sur leur décision et réintégreront l’OMS", a déclaré plus tôt ce mois à la presse le directeur général de l'organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Se retirer de l’OMS est une perte pour les États-Unis et pour le reste du monde."

Des experts se sont inquiétés des risques du retrait des Etats-Unis de l'OMS sur la sécurité sanitaire mondiale.

"Le retrait des États-Unis de l'OMS pourrait affaiblir les systèmes et les collaborations sur lesquels le monde s'appuie pour détecter, prévenir et répondre aux menaces sanitaires", a déclaré Kelly Henning, responsable du programme de santé publique à Bloomberg Philanthropies, une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis.

(Reportage Jennifer Rigby et Emma Farge, avec Jeffrey Dastin à Davos, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Blandine Hénault)