Les États-Unis reportent la troisième réunion consécutive du groupe d'experts sur la santé préventive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le HHS ne fournit aucune raison pour le report de la réunion

* Craintes que le groupe ne soit dissous par le secrétaire à la Santé Kennedy.

* Le groupe de travail garantit la gratuité des soins préventifs dans le cadre de l'assurance maladie

par Deena Beasley

La réunion de mars du groupe consultatif américain chargé de déterminer les dépistages du cancer et les autres mesures de prévention médicale que les assureurs doivent prendre en charge a été reportée, selon un porte-parole du ministère américain de la santé et des services sociaux.

Le groupe de travail américain sur les services préventifs, composé de 16 membres, qui tient habituellement trois réunions annuelles, s'est réuni pour la dernière fois en mars 2025. La réunion de novembre 2025 n'a pas eu lieu en raison de la fermeture du gouvernement. La réunion précédente, prévue pour juillet 2025, a été brusquement annulée par le HHS.

"La première réunion de l'USPSTF de cette année a été reportée et sera reprogrammée dans les mois à venir", a déclaré Andrew Nixon, porte-parole du HHS, dans un courriel envoyé mardi. Il n'a pas donné la raison de ce nouveau report.

Depuis l'année dernière, on craint que le secrétaire d'État à la santé, Robert F. Kennedy Jr., ne dissolve le groupe dans le cadre de ses efforts visant à remodeler la réglementation américaine en matière de vaccins, d'alimentation et de médecine.

En juin dernier, M. Kennedy a renvoyé les 17 membres du Comité consultatif sur les pratiques de vaccination des Centres de contrôle et de prévention des maladies, un groupe d'experts en matière de vaccins, et les a remplacés par sept membres triés sur le volet, dont des sceptiques connus en matière de vaccins.

Cette année, M. Kennedy a remanié un groupe fédéral qui oriente la politique nationale en matière d'autisme , en nommant une nouvelle liste de 21 membres, dont certains ont des liens avec des groupes qui promeuvent des allégations démenties établissant un lien entre les vaccins et l'autisme. Le ministre de la santé a également remplacé tous les membres d'un comité gouvernemental sur la maladie d'Alzheimer .

IMPACT DU GROUPE SUR LA COUVERTURE MÉDICALE

L'USPSTF, créée il y a 40 ans, est chargée de décider quels tests et traitements médicaux, tels que le dépistage systématique du cancer du sein ou les médicaments destinés à prévenir l'infection par le VIH, doivent être fournis gratuitement dans le cadre de la plupart des régimes d'assurance maladie.

"Il s'agit d'une organisation créée par la loi pour aider les Américains à être en meilleure santé", a déclaré le Dr Aaron Carroll, directeur général d'AcademyHealth, une association de chercheurs et d'analystes politiques dans le domaine de la santé.

"Il s'agit d'essayer de prévenir toutes les maladies chroniques dont la MAHA semble tant se soucier", a ajouté M. Carroll, faisant référence au mouvement "Make America Healthy Again" de M. Kennedy.

Le groupe de travail est un groupe indépendant d'experts bénévoles, mais il bénéficie du soutien de l'Agence pour la recherche et la qualité des soins de santé du ministère de la Santé et des Services sociaux.

L'USPSTF "est la raison pour laquelle des millions et des millions d'Américains" bénéficient de dépistages gratuits du cancer et d'autres soins de routine, a déclaré M. Carroll. "Le cancer colorectal semble être en augmentation chez les jeunes, mais nos directives de dépistage ne les couvrent pas nécessairement... Devrions-nous faire des changements? Je ne sais pas."

Les membres du groupe de travail sont nommés pour des mandats échelonnés de quatre ans, avec une certaine rotation chaque année. En janvier 2025, deux nouveaux membres sont entrés en fonction.

La Cour suprême des États-Unis , dans un arrêt de juin 2025 concernant la couverture d'assurance pour les services de prévention du VIH, a affirmé que le ministre de la santé avait autorité sur le groupe de travail sur les soins préventifs.

L'USPSTF a été critiqué par certains conservateurs comme étant trop à gauche.

Début juillet, un groupe de 104 organisations de santé , dont l'American Medical Association et l'American Academy of Pediatrics, a envoyé une lettre aux commissions de santé du Congrès, les exhortant à "protéger l'intégrité" du groupe de travail.

Le groupe de travail est tenu de soumettre un rapport annuel au Congrès, dans le but d'identifier les priorités à venir en matière de financement de la recherche, mais le rapport de l'année dernière n'a pas été publié.