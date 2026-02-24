Les États-Unis ont pris l'initiative des « contrôles de taux » sur le yen en janvier, selon Nikkei

Les autorités américaines ont pris l'initiative de mener les « contrôles de taux » de janvier pour soutenir le yen et étaient prêtes à mener une intervention conjointe si le Japon le demandait, a rapporté mardi le journal Nikkei, citant des sources gouvernementales américaines anonymes.

Les contrôles de taux effectués par la Réserve fédérale de New York, qui agit au nom du département du Trésor américain, ont été réalisés sans que le ministère japonais des finances en ait fait la demande, selon le journal.