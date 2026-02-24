 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les États-Unis ont pris l'initiative des « contrôles de taux » sur le yen en janvier, selon Nikkei
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 00:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les autorités américaines ont pris l'initiative de mener les « contrôles de taux » de janvier pour soutenir le yen et étaient prêtes à mener une intervention conjointe si le Japon le demandait, a rapporté mardi le journal Nikkei, citant des sources gouvernementales américaines anonymes.

Les contrôles de taux effectués par la Réserve fédérale de New York, qui agit au nom du département du Trésor américain, ont été réalisés sans que le ministère japonais des finances en ait fait la demande, selon le journal.

Devises
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank