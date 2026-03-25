Les Etats-Unis négocient avec eux-mêmes, dit un porte-parole de l'armée iranienne

Les Etats-Unis négocient avec eux-mêmes, a dit un porte-parole de l'armée iranienne cité mercredi par les médias d'Etat.

"Votre lutte intérieure en est-elle arrivée au point où vous négociez avec vous-même?", a demandé Ebrahim Zolfaqari, porte-parole du commandement central de l'armée iranienne.

"Nous ne pourrons jamais nous entendre avec des gens comme vous."

Le président américain a annoncé lundi que des négociations entre les Etats-Unis et l'Iran avaient été ouvertes, ajoutant qu'elles avaient permis de dégager "des points d'accord majeurs", des déclarations démenties par Téhéran.

Donald Trump a dit mardi que les Etats-Unis parlaient avec "les bonnes personnes" en Iran afin de parvenir à un accord pour mettre fin aux hostilités.

Une source a par ailleurs confirmé que Washington avait transmis à Téhéran un plan en 15 points pour mettre fin au conflit.

(Reuters; version française Camille Raynaud)