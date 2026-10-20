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« Les États-Unis n'ont pas suspendu le service satellite destiné à l'Ukraine », affirme M. Hegseth
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 21:59

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire américain à la Défense, M. Hegseth, a déclaré mardi que Washington n’avait pas restreint l’accès de l’Ukraine au réseau satellite Starlink d’Elon Musk, mais semblait indiquer que le problème tenait aux conditions d’utilisation de l’entreprise auxquelles Kyiv devait se conformer.

« Nous n’avons rien retiré. Il existe des conditions d’utilisation qui doivent en fin de compte être respectées, et c’est là que Starlink a la possibilité de prendre ces décisions », a déclaré M. Hegseth, interrogé sur l’accès de l’Ukraine à la version militaire américaine, connue sous le nom de Starshield.

« Mais de notre point de vue, rien n’a changé. Nous n’avons donné aucune directive ni rien de ce genre. Et nous souhaitons évidemment bonne chance aux Ukrainiens. »

Guerre en Ukraine
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