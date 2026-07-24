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Les États-Unis mettent en garde contre une volatilité excessive du yen et appellent la Banque du Japon à relever ses taux d'intérêt
information fournie par Reuters 24/07/2026 à 00:03
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et du contexte aux paragraphes 2 à 6 et 8 à 9)

* La faiblesse du yen a persisté malgré le resserrement de l'écart de taux entre les États-Unis et le Japon

* Une volatilité excessive du yen n’est pas souhaitable, estime le Trésor

* La normalisation de la politique monétaire permettrait de réduire la volatilité excessive du yen

* Ce rapport intervient alors que le yen atteint son plus bas niveau depuis 40 ans face au dollar

par Leika Kihara

Le département du Trésor américain a déclaré que la faiblesse du yen persistait malgré le resserrement des écarts de taux d’intérêt entre les États-Unis et le Japon, avertissant qu’une volatilité excessive de la devise était indésirable.

Le Trésor a également appelé la Banque du Japon à procéder à de nouvelles hausses de taux d’intérêt, soulignant que l’inflation avait pesé sur le pouvoir d’achat des ménages, alors même que les salaires nominaux avaient sensiblement augmenté.

“La normalisation de la politique monétaire contribuerait à ancrer les anticipations d’inflation et à réduire la volatilité excessive des taux de change,” a déclaré le Trésor dans son rapport semestriel sur les devises publié jeudi à Washington.

Cette déclaration intervient alors que le yen JPY= a atteint jeudi son plus bas niveau depuis 40 ans face au dollar, ce qui maintient les investisseurs en alerte quant à une éventuelle intervention sur le marché des changes de la part des autorités japonaises, qui ont menacé d’agir si elles constataient des fluctuations excessives de la devise.

Le yen a chuté de 51% entre fin 2011 et fin avril 2026, tant en termes réels effectifs que par rapport au dollar, ce qui a entraîné une “sous-évaluation substantielle du yen,” indique le rapport.

“ En effet, la faiblesse du yen a persisté malgré un resserrement des écarts de taux d’intérêt entre les États-Unis et le Japon. Si des facteurs mondiaux tels que la volatilité des marchés financiers et les cours du pétrole ont probablement influencé le yen, une volatilité excessive de cette devise n’est pas souhaitable,” précise-t-il.

“ Le Trésor américain poursuivra ses consultations étroites avec le ministère japonais des Finances sur les questions macroéconomiques et de change. ”

L’inflation s’étant maintenue autour de son objectif de 2% pendant quatre ans, la Banque du Japon a mis fin en 2024 à une politique de relance massive qui durait depuis une décennie et a relevé ses taux d’intérêt à plusieurs reprises, notamment en juin , lorsqu’elle a porté son taux directeur à 1%, son plus haut niveau depuis 31 ans.

Alors que la banque centrale a fait savoir qu’elle était prête à poursuivre ses hausses de taux, les investisseurs ont fait baisser le yen, en partie par crainte que le gouvernement de la Première ministre Sanae Takaichi, réputée pour sa politique accommodante, ne s’oppose à de nouvelles hausses de taux.

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