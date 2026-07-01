Les États-Unis lèvent les restrictions sur les modèles d'IA "Fable" et "Mythos" d'Anthropic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles issues du paragraphe 2, et de détails tirés de la lettre de Lutnick aux paragraphes 5 et 6)

Anthropic a annoncé mardi que le ministère américain du Commerce avait levé les contrôles à l’exportation sur ses modèles d’IA "Fable" et "Mythos", moins de trois semaines après que l’entreprise l'eut autorisé à suspendre l’accès à ses modèles d’IA les plus avancés en raison de risques pour la sécurité nationale. Washington a renforcé la surveillance des lancements de nouveaux modèles afin d’identifier les menaces potentielles, craignant que les modèles d’IA avancés, qui sont à l’origine de l’essor de l’IA et d’importants investissements en capital, ne soient détournés par les services de renseignement militaires en Chine, en Russie ou dans d’autres pays considérés comme préoccupants.

Anthropic avait brusquement désactivé ses modèles Mythos 5 et Fable 5 à la suite de l'ordre de contrôle des exportations du 12 juin. Vendredi , le gouvernement américain l'a autorisé à mettre Mythos 5 à la disposition de certaines organisations américaines "de confiance", annulant ainsi partiellement cet ordre. "Nous commencerons à rétablir l’accès dès demain", a déclaré Anthropic dans un communiqué publié sur X.

Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a indiqué dans une lettre adressée à Anthropic et consultée par Reuters que les contrôles à l’exportation avaient été levés et qu’aucune licence n’était désormais requise pour l’exportation des modèles Mythos ou Fable.

"Anthropic a accepté de détecter et de traiter de manière proactive les risques de sécurité associés à ces modèles; de collaborer étroitement avec le gouvernement américain sur les protocoles, les normes et les versions de Mythos, Fable et des futurs modèles; et d’informer le gouvernement américain de toute activité malveillante", a déclaré M. Lutnick. Toutefois, le contrôle exercé par le gouvernement pour déterminer quelles entreprises peuvent avoir accès à ces modèles a suscité des critiques.

Le directeur général d’OpenAI, Sam Altman, a déclaré la semaine dernière sur X que des tests de sécurité approfondis "ne sont pas une mauvaise idée. Je n’aime simplement pas l’idée que ce soit le gouvernement qui choisisse les clients". OpenAI, le créateur de ChatGPT, a reporté le lancement public complet de GPT-5.6 à la demande du gouvernement américain, limitant son accès à un petit groupe de partenaires agréés.