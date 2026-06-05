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Les États-Unis imposent des sanctions au président cubain et à des membres de la famille Castro
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 09:38

Les États-Unis ont imposé jeudi des sanctions à l'encontre à la fois du président cubain Miguel Diaz-Canel et de deux membres de la famille Castro, l'administration Trump accentuant encore la pression sur l'île dirigée par des communistes.

Depuis janvier, l'administration américaine a renforcé son blocus sur Cuba, menaçant de droits de douane tout pays fournissant du pétrole à La Havane.

Le mois dernier, l'ancien président cubain Raul Castro a été inculpé par la justice américaine pour son implication présumée dans la destruction de deux avions civils au large de Cuba qui avait fait quatre morts en 1996.

Les sanctions visent également l'épouse de Miguel Diaz-Canel, Lis Cuesta Peraza et des entités telles que le ministère des Forces armées révolutionnaires.

Âgé de 66 ans, Miguel Diaz-Canel occupe la présidence de ce pays des Caraïbes depuis qu'il a succédé en 2018 à Raul Castro, le frère de l'ancien dirigeant cubain Fidel Castro.

(Jasper Ward à Washington, Dave Sherwood et Ayose Naranjo à La Havane, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Blandine Hénault)

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