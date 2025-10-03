 Aller au contenu principal
Les Etats-Unis détruisent un nouveau navire au large du Venezuela
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 19:40

Le chef du Pentagone, Pete Hegseth, a annoncé vendredi une nouvelle destruction par la marine américaine d'un navire soupçonné de convoyer de la drogue dans les eaux internationales au large du Venezuela.

Quatre personnes ont trouvé la mort dans cette frappe, la quatrième au moins depuis début septembre, a déclaré le secrétaire américain à la Défense dans un message sur X, vidéo à l'appui.

Il a affirmé, sans fournir de preuves, que les services de renseignement américains avaient confirmé "sans le moindre doute" qu'il s'agissait de "narcoterroristes" et que l'embarcation transportait une quantité "substantielle" de drogue.

Le président américain Donald Trump justifie ces frappes en estimant que les Etats-Unis sont engagés dans "un conflit armé" contre les cartels de la drogue.

Des experts en droit international contestent la légalité de ces attaques, que l'organisation Human Rights Watch a assimilées à des exécutions extrajudiciaires.

"Ces attaques se poursuivront jusqu'à ce que s'achèvent les attaques contre le peuple américain", a déclaré Pete Hegseth.

(Idrees Ali and Phil Stewart; Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Kate Entringer)

1 commentaire

  • 20:27

    Les USA se comportent comme des israélites. Ils ne savent que tuer.
    D'ailleurs, je rappelle que JFK fut exécuté par l'intervention du lobby israélite.

