Les États-Unis annulent la publication de l'IPC d'octobre en raison de la fermeture du gouvernement
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 18:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails de la déclaration)

Le Bureau américain des statistiques du travail (BLS) a annoncé vendredi qu'il avait annulé la publication du rapport sur les prix à la consommation du mois d'octobre en raison de la fermeture du gouvernement qui a récemment pris fin et qui a empêché la collecte des données.

"Le BLS n'est pas en mesure de collecter ces données de manière rétroactive. Pour quelques indices, le BLS utilise des sources de données hors enquête au lieu de données d'enquête pour calculer l'indice", a déclaré le BLS dans un communiqué.

"Le BLS est en mesure d'acquérir rétroactivement la plupart des données non issues d'enquêtes pour le mois d'octobre. Dans la mesure du possible, le BLS publiera les valeurs d'octobre 2025 pour ces séries avec la publication des données de novembre 2025."

L'indice des prix à la consommation de novembre sera publié le 18 décembre. Il devait initialement être publié le 10 décembre.

Cette semaine, l'agence statistique a également annulé la publication du rapport sur l'emploi d'octobre pour la même raison.

Le gouvernement publiera toutefois le 16 décembre le rapport sur les emplois non agricoles d'octobre ainsi que le rapport sur l'emploi de novembre. Le taux de chômage du mois d'octobre, calculé à partir de l'enquête auprès des ménages, ne sera jamais connu.

Les données de l'IPC sont collectées principalement par le biais de visites physiques chez les détaillants, y compris les supermarchés, et d'appels téléphoniques. Les données de l'enquête sur les ménages sont également collectées par des visites et des appels téléphoniques auprès des ménages à un moment précis du mois.

Le BLS a également indiqué que le rapport sur l'indice du coût de l'emploi pour le troisième trimestre sera publié le 10 décembre. L'indice du coût de l'emploi est la mesure la plus large du coût de la main-d'œuvre et est considéré par les décideurs politiques comme l'un des meilleurs indicateurs de l'atonie du marché du travail et comme un prédicteur de l'inflation de base, car il tient compte des changements de composition et de qualité de l'emploi.

