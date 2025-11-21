 Aller au contenu principal
Les États-Unis annulent la publication de l'IPC d'octobre en raison de la fermeture du gouvernement
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 17:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Bureau américain des statistiques du travail (BLS) a annoncé vendredi qu'il avait annulé la publication du rapport sur les prix à la consommation du mois d'octobre en raison de la fermeture du gouvernement qui a récemment pris fin et qui a empêché la collecte des données.

"Le BLS n'est pas en mesure de collecter ces données de manière rétroactive. Pour quelques indices, le BLS utilise des sources de données hors enquête au lieu de données d'enquête pour calculer l'indice", a déclaré le BLS dans un communiqué. "Le BLS est en mesure d'acquérir rétroactivement la plupart des données non issues d'enquêtes pour le mois d'octobre. Dans la mesure du possible, le BLS publiera les valeurs d'octobre 2025 pour ces séries avec la publication des données de novembre 2025"

Cette semaine, l'agence a également annulé la publication du rapport sur l'emploi d'octobre pour la même raison.

