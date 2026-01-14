Les entreprises se préparent à l'arrivée au pouvoir du RN, tout en se refusant à faire le lit de l'extrême-droite, selon le Medef

Patrick Martin à Paris, le 28 août 2025. ( POOL / THIBAUD MORITZ )

"On ne peut pas ne pas intégrer ce scénario dans nos réflexions". Le président du Medef Patrick Martin a indiqué mercredi 14 janvier que les entreprises françaises se préparaient à l'arrivée au pouvoir du RN, dans une démarche "pragmatique", sans pour autant "faciliter ce scénario", d'autant qu'il déclaré "ne pas comprendre la doctrine" économique de ce parti.

"Oui", les entreprises se préparent à l'arrivée du RN, mais est-ce que ça veut dire qu'elles la préparent? Non. On ne peut pas ne pas intégrer ce scénario dans nos réflexions, est-ce que pour autant que nous faisons le lit du RN ? Non" , a assuré Patrick Martin lors d'une réunion de presse organisée par l'AJEF (Association des journalistes économiques et financiers).

Il a observé que, sur les 3.000 employés de sa propre société, statistiquement "1.200 sont des sympathisants RN. Dans les clients de ma boîte, il doit y en avoir également 40%. On se doit d'être pragmatique", a-t-il ajouté.

"Principe de réalité"

Il a observé "qu'on ne comprend pas la doctrine économique de cette formation" , citant les fluctuations du parti d'extrême droite sur la taxe Zucman, qu'ils ont soutenue, avant de s'abstenir puis de voter contre.

Il a estimé que "ce serait un assez grand écart pour Jordan Bardella de prendre un virage plus libéral (qu'il affiche pourtant, NDLR) alors qu'on sait quelle est sa base électorale historique", les milieux populaires.

"Séduire tout le monde en même temps, c'est un exercice un peu compliqué, mais c'est le problème du RN, pas celui du Medef", a-t-il ajouté.

Patrick Martin a convenu qu'il "y a des contacts qui ne sont pas secrets" entre son mouvement et le RN. "Est-ce qu'ils nous courent après ? Non. Est-ce qu'on est proactifs pour provoquer des contacts avec eux ? Non. Mais à un moment donné il y a le principe de réalité , s'ils veulent nous parler on leur parle, ça vaut pour d'autres formations politiques".