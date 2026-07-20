Les entreprises prévoient un ralentissement de la hausse des prix de vente et des salaires selon la BCE

Siège de la Banque centrale européenne (BCE) à Francfort

Les entreprises de la ‌zone euro prévoient une hausse plus modérée de leurs prix de vente et ​s'attendent à un ralentissement de la croissance des salaires, selon une enquête de la BCE publiée ce lundi.

Ces prévisions indiquent que la remontée de l'inflation, alimentée ​par les prix de l'énergie dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient, n'a pas encore eu ​de répercussions de second tour sur ⁠les prix.

L'inflation dans la zone euro oscille autour de 3% en raison ‌des coûts élevés de l'énergie, un niveau bien supérieur à l'objectif de 2% fixé par la Banque centrale européenne (BCE), et les ​responsables de la politique ‌monétaire craignent que cette situation ne commence à alimenter les ⁠anticipations inflationnistes et à susciter des revendications salariales excessives, déclenchant ainsi une spirale des prix difficile à freiner.

"En moyenne, les entreprises s'attendaient à ce que les ⁠prix de vente, ‌les coûts des intrants non salariaux et les anticipations salariales ⁠augmentent de manière plus modérée au cours des 12 prochains mois", a ‌indiqué la BCE dans son enquête sur l'accès au financement des ⁠entreprises.

Les plus de 5.000 entreprises participant à l'enquête s'attendent désormais ⁠à ce que ‌les prix de vente augmentent de 3,2% au cours de l'année à venir, ​contre 3,5% trois mois plus tôt, ‌tandis que les coûts des intrants hors main-d'oeuvre, y compris l'énergie, devraient augmenter de 5,2%, contre 5,8%.

Les ​anticipations de hausse des salaires ont quant à elles ralenti à 2,5%, contre 2,8% au trimestre précédent, a indiqué la BCE.

Les anticipations d'inflation ⁠des entreprises sont quant à elles restées globalement inchangées.

Après un relèvement en juin, la BCE devrait maintenir ses taux inchangés cette semaine, mais la nouvelle flambée des cours de l'énergie et le retour des hostilités au Moyen-Orient alimentent les paris sur une nouvelle hausse en septembre.

(Reportage Balazs Koranyi ; version française Diana Mandiá, ​édité par Augustin Turpin)