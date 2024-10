information fournie par So Foot • 17/10/2024 à 20:52

Les entraîneurs peuvent-ils faire l’année de trop ?

En s’attaquant publiquement aux méthodes du mythe Marcelo Bielsa, Luis Suárez a ouvert un débat rarement évoqué dans le monde imparfait du football : les entraîneurs peuvent-ils faire l’année de trop ?

« Mon autorité a été affectée » , voici comment Marcelo Bielsa a répondu aux critiques de Luis Suárez à son égard. Le regard bas et le phrasé lent, comme à son habitude, le sélectionneur de l’Uruguay s’est en effet clairement exprimé après la défaite de la Celeste face au Pérou (1-0) en qualifications à la Coupe du monde 2026. Dans sa déclaration, Bielsa a ainsi montré son désarroi face à la sortie kamikaze de Suárez – récent retraité international – dont les attaques concernant la tactique, le rapport humain et le jusqu’au-boutisme ont visiblement atteint leur cible. Morceaux choisis : « C’est une chose bien connue dans le football, il n’échange pas beaucoup avec les leaders ou les joueurs expérimentés parce qu’il n’aime pas ça. Avec ce fonctionnement, les joueurs vont atteindre une limite et exploser ! »

Propos de Christian Gourcuff et Philippe Montanier recueillis par AB.

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com