Les émissaires de Trump annoncés ce week-end à Moscou et Kyiv - Agence Tass

Les émissaires de Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, devraient se rendre en Russie et en Ukraine samedi et dimanche, rapporte l'agence de presse russe Tass, citant une source.

Cette information n'a pas été confirmée de source officielle dans l'immédiat.

Le dernier déplacement à Moscou de Steve Witkoff et Jared Kushner remonte au mois de janvier. Ils s'étaient à l'époque entretenus avec le président Vladimir Poutine au Kremlin.

Les hommes de confiance de Donald Trump ne se sont en revanche jamais rendus à Kyiv dans le cadre des discussions visant à mettre fin à la guerre en Ukraine.

De source proche du dossier, on indique que le programme des deux hommes est encore en cours de discussion. "Les Russes ne veulent pas qu'ils se rendent à Kyiv et tentent de les faire changer d'avis", a dit la source.

Les dernières négociations entre la Russie et l'Ukraine, menées sous l'égide des États-Unis, ont eu lieu en février, peu avant que les États-Unis et Israël ne lancent une guerre contre l'Iran.

Les deux belligérants ont depuis intensifié les attaques aériennes contre leurs territoires et leurs intérêts économiques respectifs.

(Bureau de Reuters à Moscou, avec la contribution de Dan Flynn à Londres ; version française Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)