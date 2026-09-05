Les émissaires américains Witkoff et Kushner à Moscou, pour parler de l'Urkaine avec Poutine

(Actualisé avec rencontre avec Poutine et attaques russes)

Les représentants spéciaux américains Steve Witkoff et Jared Kushner sont arrivés à Moscou samedi pour des pourparlers sur la paix en Ukraine qui devraient impliquer le président russe Vledimir Poutine.

Un cortège de véhicules transportant les deux hommes accompagnés de l'émissaire russe Kirill Dmitriev a quitté l'aéroport gouvernemental de Moscou en direction du centre de la capitale, a rapporté un témoin de Reuters.

Selon le porte-parole russe Dmitri Peskov, cité par l'agence de presse TASS, Vladimir Poutine recevra Steve Witkoff et Jared Kushner au Kremlin plus tard ce samedi.

Kirill Dmitriev a participé aux précédentes rencontres entre les émissaires américains et Vladimir Poutine. Il a également joué un rôle dans la négociation de dérogations aux sanctions américaines sur le pétrole russe.

Le président américain Donald Trump a laissé entendre vendredi que les États-Unis disposaient d'une nouvelle proposition concrète visant à mettre fin au conflit entre la Russie et l'Ukraine, entré dans sa cinquième année. Il n'en a toutefois pas précisé la teneur.

Selon le président ukrainien Volodimir Zelensky, les émissaires américains se rendront en Ukraine dimanche après leur passage à Moscou.

Sur X samedi, Volodimir Zelensky rapporte que la Russie a frappé deux aéroports ukrainiens à la veille de cette visite.

FRAPPES

Par ailleurs, cinq personnes ont été tuées et cinq autres blessées lors de frappes ukrainiennes menées au cours des dernières 24 heures dans la partie de la région de Louhansk contrôlée par la Russie, a déclaré samedi Leonid Pasechnik, le gouverneur nommé par la Russie.

Le ministère russe de la Défense a annoncé de son côté que ses forces avaient frappé deux vraquiers et un porte-conteneurs dans le port de Tchornomorsk, ainsi qu'un autre vraquier près d'Odessa, selon l'agence de presse Interfax.

Le ministère a précisé que ces navires servaient à transporter des cargaisons militaires destinées aux forces armées ukrainiennes.

Un fossé considérable sépare toujours la Russie et l'Ukraine quant à la manière de mettre fin à leur conflit, le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le Kremlin a qualifié vendredi d'"inébranlable" la position exposée par Vladimir Poutine il y a deux ans — selon laquelle l'Ukraine devrait céder l'intégralité du territoire de quatre régions revendiquées par la Russie et renoncer à son projet d'adhésion à l'Otan.

Depuis les derniers pourparlers de paix en février, chaque camp a intensifié les frappes aériennes à longue portée au plus profond du territoire adverse. Le conflit maritime s'est également intensifié.

Sur le terrain, les lignes de front sont restées figées, la Russie ne réalisant que des gains progressifs dans sa tentative de s'emparer de l'intégralité de la région ukrainienne du Donbass.

(Reportage d'Anton Kolodyazhny Version française Elizabeth Pineau)